富櫃200期 交易多元化

2019-08-30 01:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



臺灣期貨交易所將於9月30日推出櫃買富櫃200指數期貨(以下稱富櫃200期貨)，就該指數櫃買中心於2019年3月27日起正式對外發布，於每一交易日上午9：00 至下午13：30每隔5秒公布即時指數。

期交所表示，近來受美中貿易戰緊張局勢影響，全球股市震盪加劇，市場避險情緒升溫，具有上櫃市場股票曝險部位之投資人，可透過賣出富櫃200期貨進行避險交易，或依行情看法進行漲、跌之基本買賣操作。另交易人亦可透過富櫃200期貨進行跨商品或跨月份價差交易。

舉例來說，以上櫃中小型股票為主的富櫃200指數波動度較高，美中貿易戰期間，指數自4月25日5,986.93點下跌至5月27日5,273.82點，跌幅11.9%，同期間上市加權指數從11,039.86點下跌至10,334.13點，跌幅僅6.4%，交易人可同時賣出及買進相同到期月份的富櫃200期貨及臺股期貨，進行上市櫃股票之強弱勢價差交易。

櫃買富櫃200期貨採小型規模契約，交易門檻低且具彈性，契約規模約為櫃買期貨一半，與櫃買期貨有所區隔，契約到期月份、最後結算日亦同期交所國內股價指數商品，透過櫃買富櫃200期貨，交易策略將可更多元化。詳細契約規格請參考期交所網頁(https://www.taifex.com.tw/cht/2/g2F)。

指數自發布以來介於5,300點~6,000點，就指數產業結構而言，前三大產業分別為半導體 (39.1%)、生技醫療(17.6%)及電子零組件(8.6%)。

投資人可於國內各財金網站(期交所行情資訊網(https://info512.taifex.com.tw/Future/index_home.aspx)、櫃買中心、證券市場基本市況報導網站(https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp)、Yahoo奇摩股市及三竹股市APP(手機)等，亦可透過資訊系統，如彭博(代碼TPEX200)等，查得指數資訊。