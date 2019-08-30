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櫃買赴星辦法說 回響熱

2019-08-30 00:52經濟日報 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心昨（29）日在新加坡舉辦海外法人說明會，外資法人反應熱烈，成功行銷台灣櫃買市場以及上櫃公司，吸引26家大型知名投資機構參與，總計進行了近40場次會議。

櫃買中心表示，本次新加坡法說會是由櫃買中心與凱基證券合辦，由櫃買中心總經理李愛玲帶領七家上櫃公司與會。

本次參與法說會的公司，不論在市值及獲利表現上，皆為櫃買市場翹楚，包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）、微波元件大廠昇達科、全球最大的邏輯製程非揮發性記憶體矽智財供應廠力旺、電容式指紋辨識感測晶片大廠神盾、亞洲主要矽智財供應廠円星M31、亞洲電信網路領導廠商是方，以及全球最大電子紙製造商元太。

李愛玲表示，櫃買市場具相對較高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等三大優勢，因此吸引國內外資金持續投入，截至7月31日，櫃買市場上櫃股票每日平均成交金額達新台幣306億元，而外資今年以來在櫃買市場買賣成交占比為13.2%，較去年的11.6%，提高了1.6%。

此次海外法說會有助於提升上櫃公司國際知名度，以穩懋為例，7月底的外資持股比例為40.8%，與2013年2月首次參與櫃買中心海外法說會時的10.3%相較，大幅增加295%。

鑑於近年來東南亞經濟發展迅速，帶動投資需求，新加坡位處東南亞樞紐，龐大國際市場資金匯集，因此本次新加坡法人說明會，對於提高上櫃公司國際知名度及正面形象均有極大幫助，也可望引進更多國際資金活水進入櫃買市場。

櫃買中心法說會新加坡

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