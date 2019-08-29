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富邦、南山人壽推保障型保單績效優 獲新商品送審獎勵

2019-08-29 19:57經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

為鼓勵保險業多推保障型保單，金管會祭出符合一定條件給予新種商品送審件數增加的獎勵，保險局今（29）日公布15家獎勵名單，同時以富邦人壽與南山人壽二家推保障型最力，因此雙雙獲得新種商品送審最高限額六件的獎勵，並列第一。

金管會保險局今日公布2019年1~6月推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵之保險公司，包括台銀人壽、保誠人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、安聯人壽、第一金人壽、合庫人壽、保德信國際人壽、全球人壽、元大人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等15家壽險公司表現績優。

為使保險充分發揮保障功能、提供國人適足人身保險保障，金管會實施「提高國人保險保障方案」，對保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之公司名單等獎勵措施。保險局表示，前述15家壽險公司符合上述獎勵條件，分別給予該公司原定保險商品送審限額加計1至4件之獎勵。其中包括南山、富邦都從原訂限額二件，提高至六件，雙雙並列第一，均可增四件新送審商品，其他像是台銀人壽、國壽、新壽、合庫人壽、保德信、友邦人壽與安達人壽都可新增三件，限額提高至五件。

金管會表示，推動保障型保險商品、長期照顧保險、年金保險為重要施政重點，國人可從壽險公會網站之保戶試算專區，檢視其保障缺口，另壽險公會及壽險業者業於其網頁設置保障型保險、高齡化保險商品專區，提供民眾認識或購買該等商品簡便可及管道，以協助民眾瞭解各公司提供該等商品之情形、網路投保及購買通路等資訊。今年度金管會仍將賡續加強宣導，以鼓勵保險業致力推動該等保險商品並提醒民眾規劃適足保險保障之重要性，協助建構更為健全之社會安全網。

保險壽險公司金管會

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