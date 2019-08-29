超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會保險局今（29）日最新公布7月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增203億元，累計前七月累計匯損已高達1,357億元，但稅前純益依舊賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。 報系資料照 分享 facebook

壽險業超會賺！金管會保險局今（29）日最新公布7月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增203億元，累計前七月累計匯損已高達1,357億元，但稅前純益依舊賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。

7月新台幣再貶0.08% ，截至7月底止，新台幣兌美元匯率相對去年底貶值約1.18%，但壽險業海外資金布局大，難兆匯兌成本居高不下困境，據保險局今（29）日公布最新保險業匯兌損益數字，累計壽險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，前七月仍有1,231億元兌換利益，但是仍認列2,311億元避險成本，加上動用蛉匯價格變動準備金277億元，使得今年整體壽險業前七月累計匯損仍有1 ,357億元，相較於去年前七月匯損1,233億元，還是年增了一成。

新台幣兌美元匯率5月急貶7角、6月又升值5.4角，7月又呈小貶不到0.1% ，不過今年以來只有5月時單月有匯兌利益1億元，其他月份的匯兌損失都在200億元左右，少則185億元多則325億元，避險成本雖有減少一些，但壽險業海外比重仍高，避險成本仍維持高檔，累計匯損還是持續創高。

所幸今年以來全球股債市均有回溫，壽險業也積極實現利益、淨值也同步回升，整體壽險業7月底淨值達1兆7,782億元，單月增加510億元，較去年同期則成長23%，亦脫離去年第4季的股市風暴，前七月總計淨值增加6,881億元。同時雖然匯損不少，獲利方面，今年前七月壽險業累計稅前獲利1 ,374億元，較去年同期增加286億元，成長27.6%，保險局官員表示，至少創下近五年來同期新高；產險業上半年累計稅前獲利則是103億元，比去年同期衰退8.8％，合計保險業上半年稅前已賺1,477億元。