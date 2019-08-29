親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

華府智庫台裔研究員捏造租約貸款 遭FBI逮捕起訴

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會保險局今（29）日最新公布7月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增203...
金管會保險局今（29）日最新公布7月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增203億元，累計前七月累計匯損已高達1,357億元，但稅前純益依舊賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。 報系資料照
分享

壽險業超會賺！金管會保險局今（29）日最新公布7月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增203億元，累計前七月累計匯損已高達1,357億元，但稅前純益依舊賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。

7月新台幣再貶0.08% ，截至7月底止，新台幣兌美元匯率相對去年底貶值約1.18%，但壽險業海外資金布局大，難兆匯兌成本居高不下困境，據保險局今（29）日公布最新保險業匯兌損益數字，累計壽險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，前七月仍有1,231億元兌換利益，但是仍認列2,311億元避險成本，加上動用蛉匯價格變動準備金277億元，使得今年整體壽險業前七月累計匯損仍有1 ,357億元，相較於去年前七月匯損1,233億元，還是年增了一成。

新台幣兌美元匯率5月急貶7角、6月又升值5.4角，7月又呈小貶不到0.1% ，不過今年以來只有5月時單月有匯兌利益1億元，其他月份的匯兌損失都在200億元左右，少則185億元多則325億元，避險成本雖有減少一些，但壽險業海外比重仍高，避險成本仍維持高檔，累計匯損還是持續創高。

所幸今年以來全球股債市均有回溫，壽險業也積極實現利益、淨值也同步回升，整體壽險業7月底淨值達1兆7,782億元，單月增加510億元，較去年同期則成長23%，亦脫離去年第4季的股市風暴，前七月總計淨值增加6,881億元。同時雖然匯損不少，獲利方面，今年前七月壽險業累計稅前獲利1 ,374億元，較去年同期增加286億元，成長27.6%，保險局官員表示，至少創下近五年來同期新高；產險業上半年累計稅前獲利則是103億元，比去年同期衰退8.8％，合計保險業上半年稅前已賺1,477億元。

壽險業新台幣保險

相關新聞

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

勞部創業鳳凰生活節 協助貸款者拓展商機

2019-08-29 14:43

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

星展銀 新加坡歡樂城登場

2019-08-29 01:32

玉山銀 發漢神巨蛋聯名卡

2019-08-29 01:31

保險卓越獎 台壽風光

2019-08-29 01:30

期交所公告 調整七契約保證金

2019-08-29 00:45

期貨二新品 套利優選

2019-08-29 00:44

富櫃200期 小規模設計

2019-08-29 00:44

債券ETF 擁五大優勢

2019-08-29 00:40

財團法人買台股ETF 擬訂規範

2019-08-29 00:38

櫃買中心 宣導最新法令

2019-08-28 23:55

攻南台灣商機…玉山銀攜手漢神巨蛋 推聯名卡

2019-08-28 23:45

中信西進 要設證券合資公司

2019-08-28 23:36

金管會：儲蓄險整頓 不會有保費懸崖

2019-08-28 23:36

國壽首推長照實物保單

2019-08-28 23:34

利變險宣告利率 恐再降

2019-08-28 23:29

保險業獲利 面臨六挑戰

2019-08-28 23:29

台幣 31.3~31.6元盤整

2019-08-28 23:29

中化銀髮與國泰推長照險 理賠提供長照服務

2019-08-28 21:47

保險卓越獎國泰八連霸 董座黃調貴獲終身成就獎

2019-08-28 21:18

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16

中美貿易戰升溫 顧立雄：台灣「轉骨」好契機

2019-08-28 17:12

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

我國保險業面臨三大挑戰 顧立雄提出三大期許

2019-08-28 14:59

別再罵央行關起門開會 研究：不是愈透明愈好

2019-08-28 14:56

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

前進馬國...台新金新南向又有動作

2019-08-27 23:41

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

金管會研議開放 持有外國股票將可融資

2019-08-27 23:23

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00
看更多

熱門文章

紅潮擴散 紫光要蓋DRAM廠

2019-08-28 23:20

蘋概拉警報 GIS：下季恐衰退

2019-08-29 00:14

四大高薪學科 理化最風光

2019-08-28 23:22

金管會：儲蓄險整頓 不會有保費懸崖

2019-08-28 23:36

5G競標底價300億 電信業驚呆

2019-08-29 01:06

傳將解僱2,100名員工僅留50人 華映：內部尚在確認消息

2019-08-29 11:53

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

核四燃料棒第4批運出 剩864束不夠重啟

2019-08-29 10:05

中化銀髮與國泰推長照險 理賠提供長照服務

2019-08-28 21:47

核四燃料棒第4批今運出 傳已不夠重啟1號機

2019-08-29 11:30

爬上爬下超辛苦 郵差「上樓津貼」最快10月入袋

2019-08-29 11:34

廢印花稅爭議 學者說地方政府怕的是這個

2019-08-29 14:58

利變險宣告利率 恐再降

2019-08-28 23:29

4G費率跳樓價 新資費受關注

2019-08-29 01:04

家人間移轉自用住宅 買賣、贈與稅額大不同

2019-08-29 01:37

訂單遽減至零！華映董事會決議：依法辦理大量解雇勞工

2019-08-29 19:12

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

陸廠殺價搶單...GIS營運有壓

2019-08-29 00:09

聯發科5G話語權 變大

2019-08-29 00:08

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

國發基金支持產業創新 參與龍德造船現金增資1.8億元

2019-08-28 20:41

紫光要蓋DRAM廠 台業者應嚴防人才被挖角

2019-08-29 10:58

創新平台／工研院十年扎根 點亮台灣Micro LED

2019-08-29 01:46

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

華映再傳裁員只留50人 勞動部：做最壞打算

2019-08-29 14:50

經濟解析／紫光蓋DRAM廠 對台廠這個威脅最大

2019-08-29 12:52

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

財政部：對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品 續課反傾銷稅五年

2019-08-29 15:53

回台與回流商機發燒 李紀珠點出關鍵是

2019-08-29 16:44

台商群聚越南北寧省創新天地 主因是美中貿易戰

2019-08-29 10:42

中信西進 要設證券合資公司

2019-08-28 23:36

交通部擬國際旅客增量計畫 將砸12億元吸客

2019-08-29 15:20

任內曾批評蔡政府稅改 駐WTO代表朱敬一退職獲准

2019-08-29 12:53

保險卓越獎 台壽風光

2019-08-29 01:30

採用特殊會計年度 兩個注意

2019-08-29 01:36

群創8K電視 賣進總統府

2019-08-29 00:09

順天堂創辦人許鴻源 科學中藥之父

2019-08-29 01:39

紫光拚DRAM研發 避免受牽制

2019-08-29 00:10

保險業獲利 面臨六挑戰

2019-08-28 23:29

面板雙虎 有信心挺過寒冬

2019-08-29 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top