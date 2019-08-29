洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



亞太防制洗錢組織（APG）對台灣評鑑結果傳出佳績，金管會督促銀行落實洗錢防制腳步不停止，今（29）日一口氣對兩家銀行洗錢防制缺失開罰，合計罰鍰600萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣評鑑結果傳出佳績，金管會督促銀行落實洗錢防制腳步不停止，今（29）日一口氣對兩家銀行洗錢防制缺失開罰，合計罰鍰600萬元。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，新光銀行辦理防制洗錢作業所涉缺失，違反銀行法規定，依法處400萬元罰鍰。

新光銀的缺失，包括第一，該行辦理開戶作業及匯款作業有未落實執行確認客戶身分程序，以及辦理防制洗錢作業與匯款相關作業，有帳戶或交易的持續監控作業未妥適等缺失。

第二，該行辦理入金機（存款機）業務、新台幣現鈔換購外幣現鈔及臨櫃存入逾一定金額，對於大額通貨交易申報的執行，未建立監督控管的標準作業程序，及未確實執行相關程序規定，導致在2016年8月至2017年7月間，發生多起不同型態漏未依規定申報大額通貨交易的缺失。

第三，該行上述作業缺失，非僅屬個案缺失，涉有未妥適建立及未確實執行防制洗錢作業相關內控制度情事，違反內稽內控規定。

此外，聯邦銀行辦理開立信託帳戶業務及相關內部作業缺失，處200萬元罰鍰；還有聯邦子公司辦理利害關係人交易，有礙健全經營之虞，依法處以糾正。

聯邦銀行缺失，包括第一，該行對已開立存款帳戶的客戶，辦理線上申請信託帳戶開戶作業事項，未訂有客戶身分持續審查作業規範，以評估客戶風險等級，未妥適建立內控制度，也不利辨識、衡量、監控洗錢風險的管理作業執行。

第二，聯邦子公司聯邦國際租賃公司未依內規辦理大額的利害關係人交易，核有礙健全經營之虞。