36家公司角逐 保險卓越獎競爭日益激烈

2019-08-29 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



被國內保險界視為最高榮譽的台灣保險卓越獎，第八屆共有36家公司、125件作品角逐本屆卓越獎榮耀，競爭一年比一年激烈，除了保險公司之外，保險經紀人公司今年表現亦可圈可點。

錠嵂保險經紀人公司今年獲得「人才培訓卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎，總共四項大獎。二金二銀的亮眼成績，顯示錠嵂保經各項專業能力與經營實力獲得肯定。

錠嵂保經董事長李淑芬表示，錠嵂明年將邁入35周年，除了企業規模不斷擴展，在各項行政資源及業務能力方面也同步精進，以保戶的權益，做為第一己任，創造更優質的服務，更完善的體系與機制，讓保戶及業務同仁都可以在錠嵂得到保障，這樣的努力不懈，才能讓公司連連獲得肯定。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，公司為協助業務發展事業，持續優化行政程序 ，包含開發的人工智慧客服I鵲寶，秒讀秒回業務員所諮詢的各項的問題，INFORCE數位APP，整合行動投保平台，還能幫助業務快速找到行銷所需工具，另外還有已進到最後測試階段AI保單健診，經由人工智慧判讀，能快速分析保戶擁有的保障。

這些都是為了讓業務同仁能夠擁有更充裕的時間，服務保戶及發展事業組織 ，不僅提高了同仁的效能，也直接帶動錠嵂業績及人力的提升，創造雙贏的局面。