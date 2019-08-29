富士達保經 再獲華人公益金傳獎肯定

2019-08-29 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



2019年第二屆「華人公益金傳獎」頒獎典禮28日盛大舉辦，前副總統吳敦義親自出席頒獎。富士達保險經紀人董事長廖學茂連續兩年榮獲「華人公益企業人物金傳獎」，且今年其所率領的富士達保險經紀人公司，也獲得「華人公益企業金傳獎」殊榮，展現富士達於社會關懷、公益回饋上的努力與貢獻再次獲得評審肯定，而富士達也將秉持善盡企業社會責任的精神，持續把愛傳出去。

富士達保經成立12年來，一向非常注重公益並努力回饋社會，長期號召同仁們熱情響應，參與各式公益活動。在廖學茂董事長的帶領下，同仁們也都相當樂於投身公益。透過參與公益活動，甚至更能凝聚同仁內部向心力，並提升對公司的認同與忠誠度，這也讓富士達團隊體認到參與公益是件利人利己的「好事」，因此更加積極投入社會公益。

2017年富士達保經舉辦十周年感恩餐會暨公益音樂會，募得超過200餘萬元的善款；2018年舉辦年度榮譽會頒獎典禮暨春酒感恩晚宴，募得66萬元善款。兩筆善款皆捐贈給張老師基金會，支持其關懷青少年及心理輔導服務。

富士達保經董事長廖學茂說：「我本身擔任張老師基金會的主任委員，也是中華保險服務協會理事長，致力於推動諮商服務及校園保險教育宣導。長期投身公益，我認為對我最大的肯定，除了獲得許多獎項殊榮外，更重要的是，因為我的公益行動而願意一同投身公益行列的富士達同仁們，大家主動加入公益行列與我一起行動，才是我最大的回饋與收穫。我也相信富士達全體員工，未來肯定也會一起持續投身公益，回應社會大眾的肯定與期待。」

華人公益金傳獎包含華人公益企業 、華人公益責任品牌、華人公益企業人物、華人公益綠色典範等四大獎項獎項，表彰注重社會公益及永續環境之企業，期以拋磚引玉、樹立公益典範，建立企業公益意識，發揮企業影響力，形成改變社會的力量，為共好的環境努力，以擴大社會公益教育，創新台灣新價值。

富士達保經長期榮獲多項獎項，如國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、金峰獎、台灣金品獎等等，肯定富士達的經營理念與方針。