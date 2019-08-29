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元富證券 獲華人公益企業金傳獎

2019-08-29 10:55經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

由中華工商經貿科技發展協會所主辦的第二屆華人公益金傳獎頒獎典禮昨（28）日舉行，向來重視社會慈善公益的元富證券，於公益領域的貢獻得到評審高度青睞，獲頒「華人公益企業金傳獎」表揚，元富首度參加即獲獎，顯示元富證券長期以來在企業社會責任的耕耘已深獲肯定。

前副總統吳敦義（左）頒發華人公益企業金傳獎，元富證券董事長陳俊宏代表受獎。 圖／...
前副總統吳敦義（左）頒發華人公益企業金傳獎，元富證券董事長陳俊宏代表受獎。 圖／元富證券提供
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元富證券董事長陳俊宏表示，元富在23日剛獲得1111人力銀行幸福企業獎項肯定，元富始終相信一間幸福企業不僅能帶給員工幸福，帶給員工的家庭幸福，更能進一步帶給社會幸福，此次獲獎是鼓勵更是責任與期待，元富在未來也將持續視企業社會責任為重要使命，為善盡企業社會責任努力。

元富多年來長期關懷弱勢兒童，帶給孩童幫助與溫暖。自2010年起舉辦「牽一隻小小手」員工歲末年終慈善捐款，捐助超過10餘家兒童相關公益團體，金額超過2,300萬元。

元富證券去年併入新光金控後，受新光積極回饋社會的CSR政策影響，擴大及深化公益服務，新光金控除有聯名各子公司共同投入的公益活動，亦鼓勵各子公司依個別產業特性或客戶屬性規劃執行各自的公益項目，讓新光集團為社會及環境貢獻更多心力，發揮「光無所不在，心與你同在」的精神。

元富去年與母公司一起進行「遍地開花公益活動」，由元富證券總經理李明輝帶領同仁至全台各地學校、社區活動中心及弱勢團體等機構，透過摺製豬年環保提燈與發送環保竹纖維吸管，宣揚減塑生活與保護海洋生物的理念，總共完成50場活動、將近1,200名參加者受惠，今年也規劃3場淨灘活動，持續為環境保護努力。

去年聖誕節時，元富也曾舉辦「累積歡樂 拼出未來」活動，向同仁募集全新積木和拼圖，兩週內收到逾560份禮物，並分送至全台15家兒童相關公益單位，讓孩童度過一個歡樂且溫暖的聖誕節。

此外，響應9月為國際兒童癌症關懷月，元富與兒童癌症基金會將在9月22日於新光摩天大樓站前廣場共同舉辦「金絲帶小勇士應援」活動，邀請大家一同在象徵癌症病童真金不怕火煉生命力的金絲帶上，寫上對癌症病童的鼓勵祝福語，共同關注兒童癌症議題，用愛支持抗癌小勇士！

未來，元富也將持續以各種形式投入公益，期盼能成為社會正向力量的推手，繼續將愛和溫暖傳送到社會每一個角落。

元富癌症

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