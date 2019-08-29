保險卓越獎 錠嵂保經八連霸

2019-08-29 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保險界最高榮譽--臺灣保險卓越獎第八屆頒獎典禮於28日正式圓滿落幕，共有36家公司、125件作品角逐本屆卓越獎榮耀

。在一年比一年競爭激烈的情況下，錠嵂保險經紀人公司今年表現依然耀眼突出，拿下人才培訓卓越獎金質獎、公益關懷專案企畫卓越獎金質獎、資訊應用卓越獎銀質獎、保戶服務卓越獎銀質獎，總共四項大獎。

二金二銀的亮眼成績，不僅再刷新業界記錄，也證明錠嵂保經各項專業能力與經營實力的優秀表現，領先同業。

保發中心主辦，業界公認最有公信力的臺灣保險卓越獎，在連續屆的競賽評選中，錠嵂保經屢傳捷報，總共抱回21座卓越獎盃，讓同業望塵莫及。

在今年，錠嵂打出三唯一的企業口號：「唯一站在保戶立場，捍衛保戶權益的公司」、「唯一斥資千萬培訓新人，協助新人圓夢的公司」、「唯一真正高收入，協助夥伴發展組織成功的公司」，這些口號，恰巧呼應了錠嵂所得的獎項，證明了三唯一不僅是口號，更是實踐在企業運行上，給予保戶及同仁們安心的承諾。

錠嵂保經董事長李淑芬表示，錠嵂明年將邁入35周年，除了企業規模不斷擴展，在各項行政資源及業務能力方面也同步精進，以保戶的權益，做為第一己任，創造更優質的服務，更完善的體系與機制，讓保戶及業務同仁都可以在錠嵂得到保障，這樣的努力不懈，才能讓公司連連獲得肯定。

錠嵂保經行政後勤團隊近300位的同仁分屬16個部門，規模在保經業首屈一指。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，錠嵂為協助業務發展事業，持續優化行政程序，包含開發的人工智慧客服I鵲寶，秒讀秒回業務員所諮詢的各項的問題，INFORCE數位App，整合行動投保平台，還能幫助業務快速找到行銷所需工具，另外還有已進到最後測試階段AI保單健診，經由人工智慧判讀，能快速分析保戶擁有的保障。

而這些，都是為了讓業務同仁能夠擁有更充裕的時間，服務保戶及發展事業組織，不僅提高了同仁的效能，也直接帶動錠嵂業績及人力的提升，創造雙贏的局面。