新光人壽獲臺灣保險卓越獎六項大獎項

2019-08-29 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為保險業界國家級獎項的「臺灣保險卓越獎」，新光人壽憑著深耕專業及持續創新的優異表現，拿下「公益關懷卓越獎」銀質獎、「微型保險推展卓越獎」銀質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「人才培訓卓越獎」銀質獎，以及「保險業加薪優良標竿企業」六項大獎。

新光人壽李紀珠副董事長出席8月28日於台北福華國際文教會館舉行的頒獎典禮，代表新光人壽接受金融監督管理委員會顧立雄主委頒發「公益關懷卓越獎」，同時感謝評審及各界對新光的肯定。

新光人壽深耕台灣超過半世紀，發揮「光無所不在，心與你同在」的品牌精神，緊貼社會脈動，從健康、銀髮、環境、教育、弱勢五個核心議題出發，展開公益關懷行動。

例如：配合政府推動全民健康，引領運動風潮，舉辦各類大型賽事，並每年號召全國捐血活動，儲備醫療救援能量。

長期關心銀髮高齡議題，結合新光關係企業資源，構築樂齡生活新典範「新光新板傑仕堡」。

應用創新科技，致力打造綠色金融，同時倡導友善農業，推動生態保育，讓企業與自然生態能永續發展。

整合企業與學術資源，積極推動產學合作，達到學生、學校、企業三贏的成果。

提供急難救助、照顧員警遺眷生活，秉持「需要在哪裡，新光的服務就到哪裡」的精神，具體落實各個面向的企業社會責任，長期努力榮獲「公益關懷卓越獎」銀質獎。

微型保險素有「銅板保單」之稱，保費低廉、投保便利，核保與理賠的程序相對簡單，適合經濟條件不好的民眾。

新光人壽長期關懷社會公益，多年來持續與各縣市政府合作，響應政策全力推動微型保險，發揚保險精神，擴大保護傘，提供弱勢民眾基本保障，自2014年開辦至2018年止，累計投保人數近10萬人，捐贈人數逾5萬人，榮獲「微型保險推展卓越獎」銀質獎。