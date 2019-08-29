失智友善銀行 新光銀行率先響應

2019-08-29 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



正式步入高齡化國家的台灣，隨著老年人口比例的迅速成長，已在您我身旁悄悄捲起了銀髮失智海嘯。新光銀行關注高齡化社會脈動，更重視「失智」議題，並且投入高度同理心，以「失智友善」為目標，與「台灣失智症協會」及許多社企團體合作，為失智者及家庭照顧者付出友善的關懷，更致力於向民眾宣導失智症，以串連大家的力量，朝向失智友善願景邁進。

新光銀行總經理謝長融表示，新光銀行自2005年起結合最具特色的生肖小提燈，每年舉辦「遍地開花」長者關懷活動迄今，發動全台行員志工，至各地方日照中心等銀髮關懷據點，陪伴長者並與其互動付出關懷。

「在此過程中，也讓我們發現長者們罹患失智症的高比率超乎想像」。面對即將而來的銀髮失智金融問題，如詐騙等損失的防範，都是身為第一線銀行服務人員，應該有的警覺及訓練。

今年新光銀行將與「台灣失智症協會」合作，成為全台首家加入「失智友善」組織的銀行。安排全行員工透過內部數位學習系統，完成失智症相關宣導，並準備「看、問、留、撥」關懷口訣文宣予第一線同仁，供同仁熟悉如果面對失智者，可以如何提供適當的協助，並且善盡保護其金融或人身安全。

為響應即將到來的國際失智症月，特別舉辦「失智友善．新光陪伴」系列活動，將於8月23日起的周末，於北中南舉辦十場「記憶電影院」，邀請一般民眾與失智者家庭免費參與，透過觀賞紀錄片及映後專人座談過程中，宣導正向人生觀及失智友善同理心；期間至新光銀行各分行，也可免費索取失智宣導文宣。