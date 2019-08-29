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法國巴黎產險榮獲住宅地震保險推展卓越獎銀質獎殊榮

2019-08-29 00:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

法國巴黎產險提供符合客戶需求的保險產品榮獲高度肯定。由財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為是台灣保險業界最高榮譽的第八屆臺灣保險卓越獎於8月29日舉行盛大頒獎典禮，法國巴黎保險旗下的法國巴黎產險，榮獲住宅地震保險推展卓越獎銀質獎殊榮，證明法國巴黎產險長期以來致力於提供便捷、有效率的服務給客戶及合作的通路夥伴，獲得專業的肯定。

據內政部消防署資料統計，2018年2月6日花蓮地震受影響戶數就達195戶，死傷人數高達308人次，同年發生的2萬7,922次火災，一般住宅火災就占了6,600次左右，比率高達23%，這些都有機會透過保險保障來減少民眾的損失及減輕社會資源。

法國巴黎產險表示，數據顯示目前全台地震險投保率僅三成左右，絕大多數是向銀行辦理房貸時投保的住宅火災及地震基本保險，顯示仍有七成的民眾對於火災及地震保險的保障內容了解尚不足夠，若擔心一生積蓄於火災或震災中毀於一旦，投保住宅火災及地震保險會是保障自己和家人財產的最佳選擇。

法國巴黎產險代總經理何士坊(Stephane Roy)表示，法國巴黎產險在台近20年以來，不斷致力於提供客戶和合作夥伴最符合需求的保險產品，此次榮獲保險卓越獎的無疑是對法國巴黎產險的再一次肯定。

未來法國巴黎產險將繼續努力推動住宅火災保險業務，透過更完善的保障服務和更簡單的流程，表達對客戶和合作夥伴們的用心和重視。

法國巴黎產險總經理何士坊（前排右）從金管會保險局局長施瓊華（前排左）手中接下獎項...
法國巴黎產險總經理何士坊（前排右）從金管會保險局局長施瓊華（前排左）手中接下獎項。法國巴黎產險/提供
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