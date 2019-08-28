台新銀行獲人才培訓專案企劃銀質獎

2019-08-28 23:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



由財團法人保險發展中心舉辦的「第八屆-臺灣保險卓越獎」今(28)日舉行頒獎典禮，台新銀行獲得「人才培訓專案企劃銀質獎」殊榮，該行理財商品處副總經理盛季瑩在代表受領獎項後表示，國際金融情勢瞬息萬變，從各國不盡相同的稅務制度到近年來最熱門的反避稅、反洗錢等議題，都顯見金融人才所應具備專業廣度及深度的重要性，有足夠的專業也才能滿足客戶各面向的需求。

為了提供客戶最前瞻、專業的服務，台新銀行對於銀行保險業務的經營上投注大量的培訓資源，對不同人員的特性、潛力採策略性進行差異化的培訓計畫，因此獲得臺灣保險卓越獎肯定。

盛季瑩指出，台新銀行保險代理業務採取「開放平台」的經營模式，讓不同屬性、不同保障目標、不同理財目的的客戶都能獲得滿足；自2016年展開的「CFP國際認證高級理財規劃顧問」專案培訓計畫，讓專業人員除了協助客戶配置如保險之風險規劃型資產外，亦能綜觀國內退休制度、稅務變遷、國際投資市場等環境因素，為客戶量身提供專屬的客製化服務。

台新銀行所推動的「保險代理人/保險經紀人」專案培訓計畫，係以國家級證照資格的嚴格培訓機制，養成專業的銀行保險人才，協助客戶建構以「保險」為核心配置，同時注重穩健理財、完整保障的資產配置，提供最佳的金融理財服務；目前台新銀行的專業團隊是國內持有國家級證照最多的銀行。

盛季瑩強調，台新銀行以ICIC－「誠信(Integrity)、承諾(Commitment)、創新(Innovation)、合作(Collaboration)」做為核心價值，並且以「認真」做為品牌精神，相信唯有不斷的「創新」才能為客戶創造優質的服務，且滿足客戶的需求。