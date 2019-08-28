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明台產險勇奪保險卓越獎二大金獎

2019-08-28 23:34經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

財團法人保險事業發展中心於8月28日在福華國際文教會館舉行「第八屆臺灣保險卓越獎」頒獎典禮，三井住友海上集團明台產險以優質的經營表現，獲得「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」及「商品創新專案企畫卓越獎金質獎」，由金管會主委顧立雄及副主委張傳章等人頒發，明台產險董事長長瀬耕一代表受獎。

明台產險深入了解消費者需求，為強化對保戶的服務與提升理賠處理效率，透過產品優化與服務內涵的提升，自2018 年2月1日起，運用區塊鏈（Block Chain）科技，結合智能合約（Smart Contract）開發「旅遊綜合保險理賠系統」。針對航班延誤推出網路快速理賠通知服務，只要航班延誤達三小時符合理賠資格，同一張保單最多理賠二次航班延誤，但不限單一來回航點。

以台灣為第一站起飛，之後不限地點起降，提供多點式理賠，最多可以填寫十個航班資訊，對經常出差的商務客、需轉機的旅客確是一大福音，成功吸引客戶使網路投保旅平險件數與業績成長翻倍。

「旅遊綜合保險理賠系統」不僅是集團內亞洲最先進且符合客戶所需之創新服務，更於2018年7月通過經濟部智慧財產局之新型專利。

藉由金融科技的導入，提供民眾更方便的服務、更有效率的流程，也對產業服務模式造成一定的正面影響，因此獲得評審青睞榮獲2019第八屆臺灣保險卓越獎「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」。

2019年2月及4月明台產險更跨界與中華航空及中華電信合作，推出升級版班機延誤理賠通知服務。

凡搭乘華航國際線的旅客，投保時填寫班機資訊及護照號碼，當班機延誤達理賠門檻時，免上傳登機證明，理賠金自動匯入指定帳戶。

保戶進行海外旅遊時若開啟中華電信國際漫遊功能，漫遊功能將自動偵測保戶手機定位並與航班資訊進行比對，當航班延誤達到理賠時數後，將自動收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明以確認搭乘該航班。

至2019年8月25日止，已有約3萬張保單，共超過66,500筆航班資訊（Flight Information）啟動智能合約，其中有240張保單觸發快速理賠簡訊通知功能，高達九成對這項服務表示很滿意。

明台產險配合政府防疫制度並結合撲殺補償機制，與農委會畜牧處、農業金融局、動植物防疫檢疫局，於2017年共同推出首張「非」天災型的農業保險保單-「明台產物家禽禽流感保險」，曾獲行政院農業委員會頒發「農業保險卓越貢獻獎」。

2018年9月，明台產險更推出包含三大特色的全新「家禽の好險」：

一、增加納保禽種：由蛋雞、蛋中雞、白肉雞，擴大為肉用、蛋用、種用之雞、鴨、鵝、火雞，連土雞、紅面番鴨、白羅曼鵝等也在納保範圍內。

二、投保比率視飼養禽種有15％、20％、25％可彈性選擇。

三、擴大投保對象：除原畜牧場登記證負責人可投保外，擴增畜禽飼養登記負責人、承租戶等家禽飼養場實際經營者皆可投保。

今年2月首例家禽禽流感保險啟動理賠機制，明台產險主動協助保戶辦理快速理賠程序，截至7月底為止已在彰化、雲林等區域完成超過十件家禽禽流感保險理賠。

實地進行風險評估，並依生物安全管理程度給予個別費率，協助提升生物安全及自主防疫工作，鼓勵農民主動通報，有效協助彌補農民於撲殺至復養期間之收入損失，成為明台產險「家禽の好險」（明台產物家禽禽流感保險）榮獲本屆臺灣保險卓越獎「商品創新專案企畫卓越獎金質獎」的關鍵因素。

明台產險於「臺灣保險卓越獎」榮獲「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」及「商品創新專案...
明台產險於「臺灣保險卓越獎」榮獲「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」及「商品創新專案企畫卓越獎金質獎」兩項大獎，董事長長瀬耕一（左）、總經理陳嘉文（右）帶領團隊出席領獎。明台產險/提供
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理賠保險產險

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