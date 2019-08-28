華南產險獲保險卓越獎二金一銀一優

2019-08-28 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



由保險事業發展中心舉辦的第八屆「臺灣保險卓越獎」，頒獎典禮於28日落幕，該競賽素有保險界最高榮譽之稱，在業界極具公信力和優質口碑。華南產險本屆不僅蟬連「資訊安全推展卓越獎」並晉級為金質獎，更榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎、「風險管理專案企畫卓越獎」銀質獎，以及「保險業加薪優良標竿企業」共四大獎項，滿載而歸。

「資訊安全推展卓越獎」的評選，主要是評鑑各產險公司通過ISO27001標準驗證後的資訊安全落實程度。華南產險自2012年通過ISO27001認證後，持續不斷強化資訊安全防護機制，並透過相關管控措施及教育訓練機制，加強員工資安意識，藉以凝聚公司內部資安共識，而維持制度的有效運作。能夠獲得這項殊榮，對於華南產險在推動資訊安全的努力上，是最大的鼓勵與肯定。

本次獲獎的「人才培訓專案企畫卓越獎」，是以「關鍵人才培訓計畫」參賽，華南產險推動該計畫已逾十年，目的是「儲備未來所需人才，打造高階管理人才庫」。為因應趨勢發展，本項專案與外商顧問公司合作，希望透過國際化的思維培育人才，帶給高階主管與精英人才更多思考面向，並運用職能強弱項分析，將人才放在對的位子，更適才適所做最妥善的安排。

另一得獎的「風險管理專案企劃卓越獎」，以「車險理賠數位化系統」為主題，系統是以關鍵風險管理指標做為基礎，再整合理賠案件的作業流程和歷程資訊，繼而開發「理賠管理平台」。其功能除可自動提醒異常的理賠數據趨勢外，並以「數位行動App」來控管各項作業時間以縮短保戶理賠等待時間，該應用數位科技的務實做法，還獲得經濟部智慧財產局新型專利的肯定。