星展銀 新加坡歡樂城登場

2019-08-29 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



為讓台灣民眾更了解新加坡文化，星展銀行今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，自昨（28）日至9月1日於台北信義新天地（香堤廣場）熱鬧登場，現場準備各式新加坡美食，還有傳統娘惹服飾，以及Henna紋身、回收空瓶換小禮物等活動，讓民眾體驗新加坡特有文化氣息。 新加坡旅遊局香港澳門台灣區處長林曉芬（左二起）、星展銀行（台灣）總經理林鑫川、新加坡駐台北商務辦事處代表Simon昨天一起出席星展銀行新加坡歡樂城開幕。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展銀行近來屢獲國際媒體肯定，繼2018年接連獲得《環球金融雜誌》「全球最佳銀行」及《銀行家雜誌》「年度全球最佳銀行」的雙重榮耀後，近來更榮獲《歐元雜誌》評選為「全球最佳銀行」，這項榮耀也使星展銀行成為全球首家在一年內，獲得三大國際權威刊物一致譽為「全球最佳銀行」的銀行，而台灣為星展銀行策略重點市場，持續將新加坡領先經驗和創新金融科技引進台灣，提供客戶便捷金融服務，落實品牌承諾「生活隨興，星展隨行」。

林鑫川表示，星展銀行來自新加坡，星展銀行（台灣）首度在台盛大舉辦的「星展新加坡歡樂城」，主要期望將新加坡特有的多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來、印度和歐亞等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗。

林鑫川說，活動也鼓勵大眾一同關注永續發展的議題，像是塑膠污染、資源回收再利用等問題，現場除了盡可能減少紙張，以可重複使用的概念貫穿「星展新加坡歡樂城」整體設計物外，還有「回收空瓶換小禮」活動，邀請民眾一起參與， 從自身小動作開始，實踐永續發展議題。

星展銀行（台灣）與新加坡旅遊局、新加坡航空、金鴨、法式甜品The Patissier、張珍寶餐廳、黃亞細肉骨茶、Brewlander、Vietjoy、True Yoga Fitness全真瑜珈健身、鮮乳坊、禾乃川以及1982攜手合作，讓民眾直接體驗新加坡精彩迷人魅力。