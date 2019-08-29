玉山銀 發漢神巨蛋聯名卡

2019-08-29 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



看好高雄發大財及南台灣商機，玉山銀行昨（28）日宣布攜手南霸天漢神百貨推出玉山漢神巨蛋聯名卡，漢神會員數65萬人，發卡目標一年內超過原先的10餘萬張巨蛋舊卡數，希望愈多愈好，爭取漢神巨蛋1,500萬來客人次、一年高達140億元營業額創新數位金融服務，搶攻南台灣消費商機。 漢神百貨台灣區執行長南野雄介（左二起）、玉山銀行總經理黃男州、Visa台灣區總經理麻少華昨天共同出席玉山漢神巨蛋聯名卡上市記者會。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

玉山銀行表示，這是玉山銀首次南下到高雄發行百貨聯名卡，過去九張百貨聯名卡南部最遠只發過嘉義的耐斯廣場卡，目前發行的百貨聯名卡包括桃園大江、統領；台中麗寶、中友；南部的嘉義耐斯，北部的統一阪急、ATT4FUN與微風南山等共計九張百貨聯名卡，以在地化單店特色百貨著墨較多。

玉山銀總經理黃男州強調，漢神巨蛋營業額從開業30餘億元到去年逾136億元，成長快速，且光漢神巨蛋單店就占高雄所有百貨公司營收超過四分之一，漢神集團也希望成為顧客最喜愛的百貨公司，預料未來將更精彩，玉山銀長期以場景金融為發展重點，信用卡支付與顧客生活息息相關，此次與漢神巨蛋百貨合作，希望能發揮雙方優勢的加乘效應，可提供消費者差異化、尊榮的用卡精彩體驗，希望成為南台灣購物首選信用卡。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神巨蛋購物廣場自2008年開業來持續進化，來客數超過1,500萬人、今年營業額預估達140億元，不斷跳脫傳統百貨格局、提高坪數，引進具話題性及市場獨家品牌，深化年輕核心客層影響力，選擇與玉山銀合作，主要期待可結合其在數位化與金融創新經驗，共同提供消費者最佳購物體驗。

此次聯名卡推出首刷滿額禮、食在好幸福、13卡友日、漢神兩館免費停車及超集購物金回饋無上限五大優惠，其中包括兩館免費停車與館外一般消費亦有0.3%回饋，都是過去舊聯名卡沒有的，加上國內消費1%回饋等，同時也推新戶館內首刷滿999元，可獲漢神巨蛋500元電子商品券或瑞士國鐵20吋行李箱，舊戶贈漢神巨蛋200元電子商品券，透過e指辦卡線上首辦不分新舊戶，符合首刷滿額禮資格後加碼再給100元電子商品券。目標客戶聚焦喜愛品味生活及追求時尚族群。