保險卓越獎 台壽風光

2019-08-29 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



被譽為國家級重要獎項，由金管會指導、保發中心主辦「第八屆臺灣保險卓越獎」昨（28）日公布，中信金控子公司台灣人壽創下保卓獎開辦以來，台灣人壽歷史上最佳獲獎成績，共計拿下二金質獎及四銀質獎肯定。 第八屆台灣保險卓越獎，台灣人壽共拿下二項金質獎、四項銀質獎，創成立70多年來最佳成績，台灣人壽總經理莊中慶（第二排左四）率全體獲獎主管與同仁大合照。 圖／台灣人壽提供 分享 facebook

台灣人壽奪下「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎、「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎及「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎。

中國信託銀行保險代理人部亦獲「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎及「人才培訓卓越獎」銀質獎殊榮。

台灣人壽總經理莊中慶出席頒獎典禮時表示，台灣人壽早將數位金融創新定位為發展重點，開發兼具科技及人性數位行銷工具，搭配多元訓練模式進行開發及導入訓練，協助業務人員進化為符合時代潮流之數位行銷模式。

保戶服務方面「龍e賠一拍就匯」及「保險理賠即時匯款系統」快速理賠服務，30分鐘即可完成申請理賠金入帳一條龍，推出市場第一「e-Bill立即繳服務」及「eDDA-ATM電子核印服務」繳費服務，免出門，網上可繳交保費，因而獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎與「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎殊榮。

商品研發上，台灣人壽推出專屬B型肝炎帶原者之終身醫療保單「高肝人生終身保險（弱體型）」，兼顧預防、醫療與壽險三重保障，滿足特殊醫療需求，再拿下「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎與「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎，其中「商品創新專案企畫卓越獎」更連四屆獲肯定。