中信證券擬與北京國有資本經營管理中心等簽合作備忘錄

2019-08-28 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



中國信託證券總經理林明杉今（28）日指出，擬與中國信託金融控股以及北京國有資本經營管理中心，三方簽署非拘束性之合作備忘錄。

林明杉指出，為了大陸地區事業的拓展與合作，中信證券、中信金控與北京國有資本經營管理中心，三方就於大陸地區設立合資證券公司進行合作備忘，合作內容皆須符合三方主管機關暨相關的法律規範。中信金控是中信證券母公司，此合作備忘錄對中信證券財務、業務並無產生重大之影響。當然，後續投資尚需經主管機關核可後，才會開始進行。