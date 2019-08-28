純網銀朝釋出API前進 恐打亂銀行與社群媒體等合作計畫

2019-08-28 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



純網銀上路，打亂了許多金控子公司銀行的信用卡計畫。許多銀行原本寄予與越來越夯的社群媒體、電支產業合作，吃下對方的相關金流市場，但純網銀上路後，未來將朝釋出API方向前進，各銀行合與社群媒體、電支產業合作計畫恐將被打亂。

對社群媒體或電支產業而言，跳過發行信用卡，直接與純網銀釋出的API合作，可以獲得的優惠不見得比較少，且不需要因為合作或合作關係，一定只能跟一家純網銀合作，甚至可以跟現有銀行合作，估計將成為未來模式。

以星展銀為例，提前嗅到這股訊息，已經在8月初推出釋出API串接網路餐飲定位平台合作，首波透過星展Card+ App釋出API，與EZTABLE平台串接，民眾可以使用直接使用星展信用卡預付訂金，一站式輕鬆完成餐廳預定，對EZTABLE而言，金流更方便，未來也不一定僅需只與星展銀合作。

而國內信用卡又相當競爭。7月最新信用卡資訊揭露，中國信託商銀持續坐穩第一大流通卡數，但玉山銀持續增加，流通卡數單月就增加了9萬張，是前五大流通卡銀行中最多，持續拉近與國泰世華銀流通卡數距離。

目前玉山銀流通卡數為524萬張、國泰世華銀則為656萬張，雙方差距從6月的137萬張，到7月縮小到131萬張，國泰蝦皮聯名卡推出的發卡成效備受期待關注。