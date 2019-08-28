雙龍搶市場 電商聯名卡大戰下半年開打

2019-08-28 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



電商聯名卡大戰將在8月底開打。最強金控國泰金旗下子公司國泰世華銀行與新號稱加坡最強電商蝦皮，將在8月底攜手合作發行蝦皮在台灣首張聯名卡。該卡主打蝦幣回饋，正式進入台灣激烈信用卡點數戰場，估計將會掀起點數集點潮。

蝦皮國泰聯名卡加上蝦皮商城中不定時推出的蝦皮回饋活動，回饋比例將更可攀高，可望超過10％以上，1蝦幣等值新台幣1元。

金融人士分析，蝦皮國泰聯名卡估計將會被卡友當成使用在蝦皮商城上，對蝦皮而言，將可望透過信用卡回饋更讓國內民眾集中蝦皮拍賣上消費，加上蝦皮即將進入雙十一戰場，推出的知名蝦皮24h館等策略也備受民眾注意，將可讓蝦皮迎戰其他兩大電商：PChome以及樂天拍賣。

而玉山銀Pi拍錢包聯名卡以及樂天信用卡未來戰場，將可能是在實體通路以及樂天國際商業銀行純網銀上。

金融人士分析，玉山銀與PChome下PI拍錢包合作發PI拍聯名卡：國內外消費2.5％P幣回饋，1P幣折抵1元，可以折抵消費地方包括四大超商等，也因為實體通路可以使用，被認為是中國信託商銀LinePay聯名卡調降點數回饋之後的替代卡片。

樂天信用卡則是樂天到台灣自行發行，使用樂天信用卡購物可以獲得點數，1點數在樂天市場消費折抵1元，由於樂天信用卡母公司樂天已經在台灣與國票金合資成立純網銀樂天國際商業銀行，並獲得金管會執照，估計未來樂天信用卡將會全力支持樂天生態圈在台灣串聯。

金融人士指出，電商市場在台灣戰況激烈，各家電商持續推出新活動與新優惠刺激民眾網路消費，下周還有昇恆昌免稅購物網周年慶，電商帶動的線上信用卡支付估計將成為信用卡近一波最大的支付熱潮。