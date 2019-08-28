保險卓越獎國泰八連霸 董座黃調貴獲終身成就獎

2019-08-28 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



每兩年舉辦的保險國家級獎項「台灣保險獎」，28日舉行頒獎典禮，國泰人壽與國泰產險從36家業者中脫穎而出，榮獲10項最優的金質獎肯定，共獲10金5銀，得獎數全場最多，連八屆制霸業界；國泰人壽董事長暨壽險公會理事長黃調貴榮獲本屆「終身成就卓越獎」殊榮。

由金管會指導、財團法人保險事業發展中心主辦的保險卓越獎，是保險界殿堂級的重要評比，亦是壽、產險業者自我檢視的最佳時刻。

值得一提的是，今年第八屆保卓獎設置「終身成就卓越獎」，保發中心表示 ，這是為了對長期從事保險業務且熱忱努力貢獻的資深人士表達敬意，本屆由金管會主委顧立雄頒發給黃調貴。

黃調貴自2016年起擔任壽險公會理事長，致力於提升壽險業經營環境、推動保險科技發展、強化防制洗錢、維護市場紀律等。

黃調貴表示，自己非常想得到這個獎，從事保險工作46年，感謝每一個階段都有貴人相助，這個獎是屬於國壽全體同仁。他並表示，保險這個產業是非常值得待，是一個做功德的事業，包括「為保戶提供保障」、「為業務員家庭提供生計」、「為投資人資產增值」，並勉勵保險人加入保險後，不要落跑，這是非常值得待下去的行業。

國泰人壽總經理劉上旗帶領八位高階主管出席頒獎典禮，今年報名九項全數入圍，並獲得七項最優的金質獎肯定，分別為「公益關懷卓越獎」、「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「微型保險推展卓越獎」，另獲得「保障型商品推展卓越獎」及「資訊安全推展卓越獎」（銀質獎），共7金2銀，成為今年頒獎典禮最金光閃閃的公司。

國泰產險由副董事長許榮賢、總經理陳萬祥率領高階主管出席，榮獲「保戶服務卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「公益關懷專案企畫卓越獎」等三項金質獎；在「人才培訓卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「新興風險保障商品推展卓越獎」獲得銀質獎，表現搶眼。

劉上旗領取公益關懷卓越獎時提到，「保險業重在以人為本，每一個保險業者都是推動社會公益關懷的重要推手與實踐者，國泰人壽是代表業者獲獎。期許業界推動更多元的社會公益關懷，給這片土地帶來更多正能量。」

國泰產險總經理陳萬祥同樣領取公益關懷專案企畫金質獎時說，「國泰產險會持續前進，發揮產險事前損害防阻的核心職能，推動安全守護計畫。」

國壽獲得的獎項中「保戶服務」為國壽非常重視的獎項之一，除推出智能客服-阿發，採用新一代技術進行語意分析，更準確判斷客戶需求與對應情境，一站式解決客戶帳務交易或保單管理等問題。國壽也領先業界於2018年成立「公平待客推動委員會」，由總經理劉上旗擔任主任委員，帶領全公司由實際案例檢視優化方向，主動提升服務流程與品質，日前亦獲金管會頒發公平待客評鑑第一名。

在數位金融時代，國壽積極應用創新科技，以改善作業流程、提升客戶體驗，如推出理賠金抵繳住院費用、提供客戶個人化商品選擇建議的「好險幫推」網站等，獲頒「資訊應用卓越獎」。