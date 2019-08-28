玉山漢神巨蛋聯名卡上市 五大亮點

2019-08-28 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



看好百貨消費力持續提升以及聯名卡商機，玉山銀行與南台灣百貨業龍頭漢神巨蛋結盟，推出「玉山漢神巨蛋聯名卡」，今（28）日舉辦上市記者會，以「匯巨精采、夢想無限」為主軸，推出「首刷滿額禮」、「食在好幸福」、「13卡友日」、「漢神兩館免費停車」、「超集購物金、回饋無上限」五大優惠，聚焦喜愛品味生活及追求時尚的族群，以提供消費者更美好的購物體驗。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神巨蛋購物廣場自2008年開業以來持續進化，近年不斷跳脫傳統百貨格局、提高坪效，引進具話題性及市場上獨家品牌，深化漢神巨蛋年輕核心客層的影響力；而此次選擇與玉山銀行合作，主要期待可以結合玉山銀行在數位化與金融創新的經驗，共同提供消費者最佳的購物體驗。玉山銀行總經理黃男州也強調，玉山長期以來以場景金融為發展重點，攜手許多優質合作夥伴、滿足不同顧客需求，此次與漢神巨蛋的合作，也是希望能發揮雙方優勢的加乘效益，可以提供消費者差異化、尊榮的用卡體驗，使「玉山漢神巨蛋聯名卡」成為南台灣購物首選的信用卡。

「玉山漢神巨蛋聯名卡」五大精采亮點：

一、「首刷滿額禮」：新戶館內單筆首刷滿999元以上，可獲「瑞士國鐵20吋行李箱」 或「漢神巨蛋500元電子商品券」好禮2選1；舊戶贈「漢神巨蛋200元電子商品券」。透過玉山「ｅ指辦卡」線上首次申辦玉山漢神巨蛋聯名卡正卡不分新舊戶，符合首刷滿額禮資格後，加碼贈「漢神巨蛋100元電子商品券」。

二、「食在好幸福」：漢神巨蛋館內指定餐廳9折起，週一至週四於單筆消費滿2,000元再贈「漢神巨蛋200元電子商品券」，無限卡友當月刷滿30萬元，次月贈「漢來海港巨蛋店平日下午茶券2張」。

三、「13卡友日」：每月13日，玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神巨蛋館內UNIQLO、GU、紀伊國屋書店及指定之化妝品、內睡衣等櫃刷卡消費，當日單筆消費滿2,000元以上，贈「漢神巨蛋200元電子商品券」。

四、「漢神兩館免費停車」：於漢神巨蛋持玉山漢神巨蛋無限卡友享4小時免費停車，玉山漢神巨蛋御璽卡友享3小時免費停車；持玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神百貨館內消費不限金額，享2小時免費停車。

五、「超集購物金 回饋無上限」：持玉山漢神巨蛋聯名卡於館外消費享超集購物金（國外消費回饋1％、館外一般消費回饋0.3％），每累積滿100元轉換成「漢神巨蛋100元電子商品券」，回饋無上限。