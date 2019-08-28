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超實用！滙豐財務清單 四招助留學生輕鬆展開留學之行

2019-08-28 21:15經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

滙豐（台灣）商業銀行「滙豐財務清單」 四招助留學生輕鬆展開留學之行。

一、預約開立海外銀行帳戶：提前規劃出國行程，在到達目的地後先開立銀行帳戶。留學生可以在出國前透過銀行網站或在台分行預約會面時間，以便事先準備好所需文件，抵達求學所在地後即能輕鬆開立帳戶。

例如，前往英國留學之前，國際學生可自行上網申請免收手續費的銀行帳戶，並於抵達後前往配合銀行的英國分行進行身份驗證，即可立即啟動帳戶。為解決可能出現的語言障礙，滙豐部分海外分行設有中文專員駐點服務，學生可以在專員的協助下透過中文順利地辦理銀行業務。此外，留學生還可利用滙豐的「環球帳戶服務」及「環球轉帳服務」，管理全球各地的滙豐帳戶，並在所有符合資格的國際帳戶間進行免手續費的即時轉帳，亦可在國內外即時登入帳戶，隨時檢視帳上資金的狀況。

二、申辦信用卡及外幣提款卡：信用卡及外幣提款卡對於留學生來說，無論是日常消費、提取現金、應付緊急開支，皆是最安全且便利的方式。信用卡是海外生活的理想支付工具，不僅可以讓留學生建立信用、賺取現金回饋，累積的里程數還能提供旅行優惠，並配有妥善的反欺詐保護措施保障自身權益。外幣提款卡則能讓留學生透過自動櫃員機，便捷地提取現金，滙豐機台更設有免除手續費的優惠，讓留學生們在使用上更為便利。

在台灣，滙豐提供的外幣提款卡可提領8種常用幣別，開放卓越理財客戶以優惠價格申請，且國外提款享有免手續費的優惠。同時，提款金額可直接從外幣帳戶扣款避免匯兌損失，讓留學生以成本最低、最便捷的方式應付日常財務所需。

三、購置充足的醫療、人壽及意外險並備妥緊急支援：留學期間，可靠的醫療險及意外險足以提供最周全的保障。多數的學校皆會為學生投保，留學生應於出國前確認各項保險皆已安排妥當，並攜帶所需的處方藥物清單。到達目的地後，應牢記距離學校或住家最近的診所及醫院，並準備緊急熱線號碼以備不時之需。旅遊平安險、不便險可協助留學生更從容地面對個人財物丟失、疾病、行程延誤、錯過出發航班或是航空公司誤點等特殊情況。

滙豐也提供卓越理財客戶海外財務緊急支援服務，透過滙豐環球安全網絡，留學生可儘快融入當地學校和社會、安心探索世界。若遭遇證件遺失或遭竊，滙豐提供高達10,000 美元或當地等值貨幣的緊急現金提領、換發新卡及其他專業諮詢。若需要即時協助，可撥打滙豐台灣卓越理財客戶服務專線，身在海外也能安心無虞。

四、享受輕鬆轉帳：留學生在出發前記得先開通網路銀行和行動網銀服務，除了避免錯過任何優惠，更可以及時應付緊急狀況。開設留學地帳戶後，留學生可自行管理帳戶內多種幣別的資金，讓現金進出更為便捷。建議留學生在出發前仔細收集相關資料，以避免國際匯款時可能需要支付可觀的交易費用。滙豐的「環球轉帳服務」在全球任何地區提供即時轉帳服務，方便留學生透過「環球帳戶服務」分別登入及查看各地帳戶。只要是滙豐的卓越理財客戶，即可免費使用環球轉帳服務。

除此之外，建議留學生事先查看就讀學校的官方網站，在出發前了解更多當地訊息，並掌握有關健康保險、氣候、交通、住宿等方面的資訊。另外，在出發前幾日，需要確保所有相關文件以及證件備齊，以為經濟自主及成功的留學生活做足準備。

留學生信用卡保險

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