富櫃200期 小規模設計

2019-08-29 00:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



臺灣期貨交易所將於2019年9月30日推出的櫃買富櫃200指數期貨（以下稱富櫃200期貨），採小規模設計，契約規格設計原則同期交所現行國內股價指數期貨商品，如交易時間、到期月份、最後交易日及最後結算日等，說明如下：

交易標的：標的指數為富櫃200指數，由櫃買中心編製，指數以市值排序並考量公眾流通量及流動性等條件，選出前200檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，以表彰上櫃股票市場綜合績效。

交易日與交易時間：交易日與期交所營業日相同。為涵蓋現貨市場交易時間，以便利交易人進行風險控管與部位調整，富櫃200期貨交易時間為上午8時45分~下午1時45分，到期月份契約最後交易日則為上午8時45分~下午1時30分。

契約價值及最小升降單位：契約乘數為新台幣50元，以2019年7月31日指數收盤價5,856.30點計算，富櫃200期貨每口契約價值約新台幣29萬元。另最小升降單位為指數1點，每點價值為新台幣50元。

到期月分：自交易當月起連續三個月份，另加上3、6、9、12月中三個接續季月，總共六個月分的契約在市場交易。

每日結算價：每日結算價與現行期交所股價指數期貨契約相同，皆採當日收盤前1分鐘內所有交易的成交量加權平均價。

每日漲跌幅：配合上櫃股票市場漲跌幅度10%，富櫃200期貨每日漲跌幅度亦訂定為10%，俾充分反應市場資訊。

最後交易日、最後結算日與最後結算價：為符合市場交易習慣，便利交易人從事跨商品策略交易，富櫃200期貨最後交易日、最後結算日與最後結算價，同期交所現行國內股價指數期貨商品。最後交易日為到期月分的第三個星期三，最後結算日同最後交易日，最後結算價以最後結算日櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。

交割方式：富櫃200期貨以現金交割，最後結算日依最後結算價的差額，以淨額進行現金的交付或收受。