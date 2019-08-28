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永豐ibrAin正式上市 推智能理財布局全球

2019-08-28 20:59經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐銀行智能理財「永豐ibrAin」今（28）日正式上市，投資標的遍及全球金融市場，協助國人穩健實現人生目標。永豐銀行總經理莊銘福表示，以退休需求為例，經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均所得替代率約達63%，至於台灣勞工所得替代率則約52%，其中差距需以個人規劃妥適調整，加上國人平均壽命攀上新高，也讓相關理財議題備受重視；永豐ibrAin以四大核心-目標導向、ETF標的、動態再平衡、量身打造，滿足國人多元理財計畫。

莊銘福指出，永豐ibrAin針對個別客戶的理財需求，依據其個人基本資料、投資期間及目標金額等，依演算法計算出最佳投資組合，並以美國股市及非美已開發股市ETF（Exchange Traded Funds；指數股票型基金），加上美國長、中、短期公債ETF為標的，期許透過兼具目標達成及風險控制的配置方式，為國人累積實現目標的能量。

永豐ibrAin除適合長期理財規劃外，也可用於旅遊、購屋或子女教育基金等人生各個階段的資金安排；永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，永豐ibrAin以長期穩定投資為基本價值，挑選低管理費、高透明度的股票型與債券型ETF，提供超過60,000組客製化投資建議；同時，系統每日自動化監控市場波動，依據個別投資組合的目標達成率以動態再平衡方式調整，協助個人資產穩健成長。

徐德里指出，永豐ibrAin獨家推出歷史模擬功能，可將個人化投資建議，採用指定年份或歷史事件方式回測，以檢視年化報酬率與績效表現；同時，永豐ibrAin每月最低新台幣3,000元起即可投資，僅收帳戶管理費1%不另收申購手續費，為鼓勵大家進行體驗，年底前免收帳戶管理費，即便是初出社會或是財力有限的小資理財族，或是較為忙碌、無法緊盯市場的投資人，也能輕鬆跨過門檻並擁有個人專屬智能理專，逐步累積個人資產、實現夢想。詳細內容可連結永豐銀行官方網站或永豐ibrAin查詢。

永豐銀行ETF所得替代率

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