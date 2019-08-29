期貨二新品 套利優選

2019-08-29 00:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



臺灣期貨交易所公布，將於9月30日上市美國那斯達克100期貨（UNF）及櫃買中心富櫃200指數期貨（G2F）。

那斯達克100期貨推出後，期交所為美國境外第一家掛牌那斯達克100期貨，也是除美國外同時掛牌美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨三項商品的交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可享一站式購足之服務，並滿足三商品間價差及策略需求。

此外，那斯達克100期貨及富櫃200期貨皆可作為相關權證、ETN及ETF等現貨發行業者及交易人避險及套利管道。

那斯達克100成分股係自NASDAQ上市股票挑選不含金融業市值前100大公司，科技業比重達五成以上，為全球觀察科技類股脈動重要指標，成分股包括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等知名科技公司，與臺灣電子產業如台積電（2330）等電子大廠形成產業鏈生態圈，二市場具高度關聯性。

同其他二項美國期貨商品，期交所那斯達克100期貨採新台幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶交易，參與美國科技產業市場，以提供交易人多元操作工具，並可望為台灣期貨市場注入新動能，及提升國際競爭力。

櫃買富櫃200指數3月27日發布，成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值七成，成交值九成；波動度較櫃買指數及上市加權指數高；電子及生技產業市值權重約占86%，成分股較為集中；採部分集合並以流通市值加權計算指數。

富櫃200指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，可有效追蹤其走勢。富櫃200指數期貨上巿後，國內指數期貨商品線將臻完備，可望成為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢之新指標。

以上二商品相關契約規格及相關資訊業公告於期交所網站（www.taifex.com.tw)），歡迎上網查詢，並請期貨商及從業人員積極推廣，協力推動台灣期貨市場成長。