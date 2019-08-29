債券ETF 擁五大優勢

2019-08-29 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



債券ETF發展的主要訴求是讓投資人可透過ETF買賣參與債券市場投資，提供除了股票以外，另一個資產配置的選擇。根據櫃買中心統計至7月底資料，受到債市大漲、收益率耀眼吸引下，今年債券ETF的交易人數大增，累積已達2.7萬人，相對去年全年僅1.4萬人呈倍數增長，凸顯債券ETF交易轉趨熱絡。

富邦投信指出，從今年上櫃債券ETF日均成交量來看，不難發現「美國公債」及「投資等級債」仍最受投資人青睞。以富邦投信所發行債券ETF來看，富邦美債20年（00696B）今年來的日均量達6,984張，不僅為上櫃債券ETF的冠軍，同時也是8月以來上櫃債券ETF中，外資買賣超第一名，交投熱絡程度不輸上市櫃股票，而且上櫃債券ETF今年來截至8月23日報酬率大約有三分之一獲利已超過二成，也顛覆了一般人對債券報酬率的認知。

富邦投信強調，債券ETF在資產配置組合中占有不可或缺的角色，主要因為債券ETF具有五項優勢，首先是方便操作。機構法人進行債券配置，債券ETF是最方便的工具，因為債券ETF追蹤特定債券指數，曝險明確，方便投資人理解，而目前債券ETF也普遍具有配息機制，可滿足投資人現金流量需求。另外，債券ETF也免除投資人需要定期納入新券的問題，避免繁瑣的調整作業。

其次是流動性佳，債券ETF可以在交易時間內，依透明的市場價格買進或賣出。另外，債券ETF也可在初級市場申贖進行部位調整，流動性相對較好。

第三是可快速布局，債券ETF的好處是可以快速取得或降低一籃子債券部位的曝險，並且可以較小的金額作調整，滿足投資需求。

第四則是分散風險，債券ETF代表一籃子成分債券的整體表現，換言之，投資人只要買進ETF，等於買入多檔成分債券，分散單一發行人信用風險。

第五是成本低廉，2008年後，債券交易商因為風險性資產部位受限，願意持有之債券部位減少，使得債券買賣價差放寬，因此若投資人透過次級市場取得債券ETF部位，等於持有一籃子債券的投資組合，其交易成本往往比直接投資債券更為低廉。