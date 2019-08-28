錠嵂保經獲卓越獎2金2銀 刷新業界記錄

2019-08-28 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險界最高榮譽－台灣保險卓越獎第八屆頒獎典禮於今(28)日正式圓滿落幕，共有36家公司、125件作品角逐。錠嵂保險經紀人公司今年拿下「人才培訓卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎，總共四項大獎。2金2銀的亮眼成績，再刷新業界記錄。

在連續八屆的競賽評選中，錠嵂保經總共抱回21座卓越獎盃。在今年，錠嵂打出三唯一的企業口號「唯一站在保戶立場，捍衛保戶權益的公司」、「唯一斥資千萬培訓新人，協助新人圓夢的公司」、「唯一真正高收入，協助夥伴發展組織成功的公司」。

錠嵂保經董事長李淑芬表示，錠嵂明年將邁入35周年，除了企業規模不斷擴展，在各項行政資源及業務能力方面也同步精進，以保戶的權益，做為第一己任，創造更優質的服務，更完善的體系與機制，讓保戶及業務同仁都可以在錠嵂得到保障，這樣的努力不懈，才能讓公司連連獲得肯定。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，錠嵂為協助業務發展事業，持續優化行政程序，包含開發的人工智慧客服I鵲寶，秒讀秒回業務員所諮詢的各項的問題，INFORCE數位APP，整合行動投保平台，還能幫助業務快速找到行銷所需工具，另外還有已進到最後測試階段AI保單健診，經由人工智慧判讀，能快速分析保戶擁有的保障。而這些，都是為了讓業務同仁能夠擁有更充裕的時間，服務保戶及發展事業組織，不僅提高了同仁的效能，也直接帶動錠嵂業績及人力的提升，創造雙贏的局面。