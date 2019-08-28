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基金自行質借業務 合庫銀拔頭籌 雷仲達：擴大經濟動能

2019-08-28 18:46經濟日報 記者陳美君╱即時報導

 合作金庫銀行今（28）日指出，已獲金管會核准為國內首家辦理「自益特定金錢信託受益權自行質借業務」，預計在今年9月正式開辦，將可提供客戶信託、理財及授信一條龍便利性服務。

合庫銀行董事長雷仲達今日表示，合庫銀近年來致力於業務創新領域，從過去以房養老到結合多項信託業務，提供客戶長照整合性服務，再加上此次合庫領先同業獲准開辦基金自行質借業務，承作對象包括個人、法人專業投資人，標的即為信託財產運用於境內外的基金、債券，提供特定金錢信託受益權設質予該行，在兼顧委託人財務槓桿及確保銀行債權下，取得資金活水擴大經濟動能，並因應投資人理財周轉及生活消費之需，協助投資人提高資金運用效率，打造國際理財平台與國際接軌。

雷仲達表示，合庫銀業務的發展皆以客戶需求為導向，秉持靈活創新提供客戶多元資產規劃，開創信託理財商品及授信業務等便利性及多元化服務，並致力於保障客戶權益。

合庫銀指出，為協助客戶靈活運用資金，增加特定金錢信託資金使用的靈活性和流動性，金管會於108年3月就基金自行質借業務訂定相關配套控管機制，並開放擬辦理本項業務的銀行於完成相關資訊系統調整及訂定內部管理規範後，向金管會提出申請。合作金庫銀行率先於5月31日送件申請開辦該項業務，並於8月23日獲金管會核准開辦，成為首家獲准辦理的銀行。

合庫金管會合作金庫

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