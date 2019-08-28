親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

是警察還是暴力集團？談「抓錯人」的烏龍緝毒案

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

台灣人壽勇奪保險卓越獎六大獎項肯定

2019-08-28 18:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

被譽為國家級重要獎項，由金融監督管理委員會指導、財團法人保險事業發展中心主辦的「第八屆臺灣保險卓越獎」今（28）日公布，中國信託金控子公司台灣人壽創下保卓獎開辦以來，台灣人壽歷史上最佳獲獎成績，共計拿下二金質獎及四銀質獎肯定。

台灣人壽勇奪「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎、「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎及「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎。另中國信託商業銀行保險代理人部亦榮獲本屆「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎及「人才培訓專案企畫卓越獎」銀質獎之殊榮。

台灣人壽總經理莊中慶出席頒獎典禮時表示，台灣人壽早已將數位金融創新定位為發展重點，開發兼具科技及人性之數位行銷工具，搭配多元之訓練模式進行開發及導入之訓練，協助業務人員進化為符合市場時代潮流之數位行銷模式；在保戶服務方面「龍e賠一拍就匯」及「保險理賠即時匯款系統」快速理賠服務，只需30分鐘，即可完成申請理賠金入帳一條龍。

在繳費服務上也推出市場第一的「e-Bill立即繳服務」及「eDDA-ATM電子核印服務」，免出門，網上就可繳交保費，因而榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎與「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎之殊榮。

商品研發上，台灣人壽力求創新商品並積極投入社會公益，從長期參與肝病篩檢公益活動中觀察到，病友治療過程相當辛苦，特地推出專屬B型肝炎帶原者之終身醫療保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，兼顧預防、醫療與壽險三重保障，滿足特殊醫療需求，透過及時治療來提升復原速度並降低罹患肝病重症機率，填補醫療及壽險保障缺口，再次拿下本屆「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎與「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎，其中「商品創新專案企畫卓越獎」更已連續四屆獲肯定。

而台灣人壽首次獲得「資訊應用卓越獎」銀質獎，因導入「設計思維（Design Thinking）」與「敏捷開發模式（Agile）」方法論，提昇使用者體驗為目標，從前台到後台的作業流程，結合數位化及新科技，提出不同面向的創新應用，深受評審肯定。

台灣人壽看見高齡化問題下的社會缺口，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，期能盡一己之力，共同面對高齡問題及長照痛點。從「在地安養」、「活躍老化」二個面向來規劃行動方案，攜手具指標性的長照相關組織、社福團體及社會企業合作，與更多社區、組織、企業合作，共同為臺灣打造友善高齡環境，身受本屆「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎肯定。近年來，台灣人壽對高齡銀髮等長照議題持續關心，投注資源不餘遺力，長期努力已三度得到評審團肯定。

台灣人壽總經理莊中慶（前右）從金管會主委顧立雄（前左）手中接下保戶服務專案企劃卓...
台灣人壽總經理莊中慶（前右）從金管會主委顧立雄（前左）手中接下保戶服務專案企劃卓越獎金質獎。台灣人壽／提供
分享

台灣人壽保險理賠

相關新聞

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16

儲蓄險大限縮　顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

中美貿易戰升溫　顧立雄：台灣「轉骨」好契機

2019-08-28 17:12

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

我國保險業面臨三大挑戰 顧立雄提出三大期許

2019-08-28 14:59

別再罵央行關起門開會 研究：不是愈透明愈好

2019-08-28 14:56

櫃買與台新證上櫃座談 亮點產業反應熱

2019-08-28 14:42

開學前採購用品 該刷哪張信用卡買筆電？

2019-08-28 14:34

開學季 該刷哪張信用卡繳學費

2019-08-28 14:32

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:50

挺新創 智財權也可融資

2019-08-28 00:32

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

前進馬國...台新金新南向又有動作

2019-08-27 23:41

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

元大權民模擬大賽 熱

2019-08-27 23:25

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

國泰證 赴泰推銷台股

2019-08-27 23:23

金管會研議開放 持有外國股票將可融資

2019-08-27 23:23

專利融資 三新創搶頭香

2019-08-27 23:16

海外拓點 台新銀行擬揮軍馬來西亞

2019-08-27 21:41

反送中未平息！我國金融業對港曝險金額 7月流出347億

2019-08-27 18:53

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

資金匯回專法商機大 台新金由投資長領軍打團隊戰

2019-08-27 17:45

網購神卡！「國泰X蝦皮聯名卡」享13%蝦幣回饋

2019-08-27 16:41

影／強強聯手 國泰蝦皮推聯名卡

2019-08-27 15:33

全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差

2019-08-27 14:56

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

儲蓄險大限縮　顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

美光660億元增資案 投審會准了

2019-08-28 16:10

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40

獨資商號移轉 二種課稅方式

2019-08-27 22:42

增資確認！投審會通過美光在台投資660億元

2019-08-28 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top