停掉高儲蓄險造成「保費懸崖」 顧立雄：採漸進實施

2019-08-28 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會今年5月丟出震撼彈，宣布將整頓高利儲蓄險亂象，預計下半年公布「傳統壽險死亡保障門檻標準」，拉高死亡給付占保單價值的比重，市場憂心儲蓄險明年絕跡。

為避免收入驟減造成「保費懸崖」，壽險公會多次陳情希望給緩衝期，金管會主委顧立雄今日下午接受媒體訪問時表示，目前正與公會研議中，他強調會採緩進、漸進式進行，絕對不會發生保費懸崖，年底前會拍板何時實施、緩衝期要多久。

台灣人愛買儲蓄險，根據金管會保險局統計，2018年新契約保費收入高達1兆3,800億元；其中，儲蓄型保單銷售約7,452億元，占市場比重高達54％。由於國人金融資產高速流向保險，據保險局公布，截至去年底保險業資產總額達26.6兆元，一年增加4兆元。

顧立雄說，不可否認4兆的錢要投到哪去，不是主管機關要擔心，而是所有壽險業界都要擔心，拿到保戶資金進行好的投資，這是保險業的特質，但是國內金融資產大量轉移到壽險業，如何管理大家都非常關切。他強調，「保險公司收保費不是壞事，但希望賣的是好的保險商品，而不是沒有保障性質的儲蓄險。」

顧立雄說，目前正在跟壽險公會商量加強提高保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，依照被保險人不同年紀訂定，讓保障成分可以提高，最終定案的門檻今年底前一定會公布。

依照目前壽險公會建議的初步方案，是被保險人30歲以下，死亡保額為保價金的250%，31歲到40歲是200%，41歲到50歲是175%，51歲到60歲是140%，61歲到70歲為130%，71歲到90歲是105%，91歲以上為100%。另外，壽險業者也建議應該給予半年多的緩衝期。顧立雄說，緩衝期也正在跟壽險公會商量，因為還包括責任準備金調整，還要看年底儲蓄險商品的宣告利率情況，「我們希望緩步進行，一天到晚被媒體罵保費懸崖，我沒有要製造保費懸崖！」

顧立雄強調，壽險業保費成長若已經是一個趨勢，也要導向能容易接軌IFRS 17的方向進行，政策保險、保障型保單跟高齡化保單比例要調高，保險局正在跟壽險公會取得共識，也希望廣大保戶可以理解。