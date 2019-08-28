預訂老後照顧服務 中化聯手國泰人壽推長照服務險

2019-08-28 18:19 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



中化銀髮聯手國泰人壽推個人長照服務險！以往的長照相關的商業保險，不論是長照險、失能險，都是以傷病或意外失能等直接給予「保險金理賠」，家屬仍需自行尋找相關照顧資源，並無法有效且及時獲得幫助。在2015年金管會增訂「實物給付型保險商品專章」，除了傳統現金給付外，另可提供實物給付型保險業務。

今年8月8日國泰人壽(國壽)開辦「實物給付型」個人長期照顧健康保險，以政府的長照2.0為給付標準，當保戶符合受理條件時，可選擇長期照顧服務到家中，由專人直接進行專屬照顧計畫，而中化銀髮將是國壽首家配合長照實物給付的服務提供者。

此外，現階段政府長照2.0的保障對象非全民適用，又或者補助項目無法滿足部分民眾長照需求，透過「實物給付型」個人長期照顧健康保險就可以全面補足家屬的擔憂。國泰人壽洪祝瑞副總經理表示，以失能等級8級為例，每月可接受使用補助的到宅沐浴車服務僅可用16次，無法滿足每日1次的沐浴需求，透過實物給付免再額外負擔照顧費用，即可享有專人上門服務。

在政府長照制度資源有限預算下，使金融保險得以商業保單補強政府長照計畫的缺口，活化保單進行橫向或垂直等服務整合，開創長照產業新藍海，提供民眾更多元、有效率且有品質的長照服務，將指日可待。