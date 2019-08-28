46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



國泰人壽董事長黃調貴今天(28日)獲頒「台灣保險卓越獎終身成就獎」，他回憶這46年來在壽險業的過程，感謝當初的恩師建議他走另一條路，並哽咽感謝家人體諒他46年來的工作辛勞。他也對後輩喊話說：「這個行業大家不要落跑，值得待下去！」

黃調貴在壽險業46年，1973年正式進入國泰人壽，到2017年正式升任董事長，他在國壽提倡創新理念，2005年更帶領國壽創下壽險業初年度保費(FYP)首度破千億的紀錄，並領先在中國、越南設點開業，2016年起擔任壽險公會理事長，積極向主管機關提出建言。

黃調貴說，他前年看富邦產險董事長陳燦煌獲得終身成就獎，心裡想「我比他資深怎麼沒得？」，後來證明評審眼光是對的，他說：「這個獎我非常想得到，我常跟同事講說一定要得到這個獎。」

他說，一路走來46年每一階段都有貴人相助，第一是求職階段，當時他研究所畢業找到當東吳大學講師的工作，但同時考上國泰人壽辦事員，雖然講師薪水較高、形象比較好，但他的指導老師建議他去國泰人壽，「老師叫我走出自己一條路，老師算得比塔羅牌還準，我當時忙著交女友，論文還是老師幫寫的。」他講完這句話立刻笑說：「我希望這次跟我競選壽險公會理事長的對手不要拿這來打我。」

他進入國壽之後，第一階段是接統計科科長，他說當時部門有7人就有5人是副總級以上，他自己當上國壽董事長，另一位是國壽副董熊明河、國泰產險總經理吳明洋，及國壽副總蔡漢章、李永振，「他們經歷跟學歷都比我好，在那階段我的貴人是最多的。」

第二階段是在業務部門，他當時當主管很輕鬆，業務上前國壽總經理張發得與蔡漢章都能做得很好；沒多久他被調到投資部門，那時貴人是國壽現任總經理劉上旗與國泰金控總經理李長庚，尤其李長庚是正牌MBA，「我在投資部門碰到所有的問題，我都會偷偷跑去找他，他們學經歷都比我好很多。」

黃調貴說，以前沒有勞基法，所以他工作忙，無法陪伴小孩，家人也體諒說工作優先，「但這一優先就是46年，我對不起我的家人，他們讓我沒有後顧之憂，可以繼續努力。」