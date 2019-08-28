儲蓄險大限縮 顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



保險局正與壽險公會研議傳統型人壽保險門檻，最快今年底會公布。對於民眾來說，門檻上路後新的儲蓄險保單死亡保障將拉高，儲蓄比重將下降，保單短期內部報酬率（IRR）也將大幅下滑。金管會主委顧立雄今(28日)強調，絕對會有緩衝期、漸進式進行，不會發生保費懸崖。

據保險局公布，截至去年底保險業資產總額達26.6兆元，一年增加4兆元。顧立雄說，不可否認4兆的錢要投到哪去，所有壽險業都要擔心，國內金融市場大量轉移到壽險業，壽險業的金融資產管理大家都非常關切，保險公司收保費不是壞事，但希望賣的是好的保險商品，而不是沒有保障性質的儲蓄險。

顧立雄說，目前正在跟壽險公會商量加強保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，依照被保險人不同年紀訂定，讓保障成分可以提高，最終定案的門檻今年底前一定會公布。

依照目前壽險公會建議的初步方案，是被保險人30歲以下，死亡保額為保價金的250%，31歲到40歲是200%，41歲到50歲是175%，51歲到60歲是140%，61歲到70歲為130%，71歲到90歲是105%，91歲以上為100%。

另外，壽險業者也建議應該給予半年多的緩衝期。顧立雄說，緩衝期也正在跟壽險公會商量，因為還包括責任準備金調整，還要看年底儲蓄險商品的宣告利率情況，「我們希望緩步進行，一天到晚被媒體罵保費懸崖，我沒有要製造保費懸崖！」