中美貿易戰升溫 顧立雄：台灣「轉骨」好契機

2019-08-28 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



中美貿易戰持續升溫，加上外資近兩個月都落跑，外界擔憂恐衝擊台股表現。金管會主委顧立雄今天對台股投資人信心喊話，認為中美貿易戰讓大企業轉移生產基地，是台灣「轉骨」的好契機，下半年台灣資本市場會有成長，台灣展現的方向是對的。

顧立雄說：「整個經濟前景充滿不確定性，我還是對台股有信心。」中美貿易戰台灣確實會有一些因為中國輸往美國產品下降，但也有一些轉單效應，互相增減之間，台灣上市櫃營收還是維持比持平多一點點的表現。未來前景如何大家都在看，主計處已經預測台灣經濟前景位居四小龍之首，台股最後要回到基本面來看，投資人對於台股不管是在殖利率跟本益比方面，還是有一定信心。美股動盪到什麼程度，各家預測不一定，金管會會持續密切關注。

外資是否都流往東南亞去？顧立雄說，外資近一周確實是賣超，外資會不會回頭，就要看外資「Parking」在什麼地方，泰銖最近走強，但匯率表現是短期，資本市場表現是長期，匯率波動後，資本市場還是會尋求往好的表現的資本市場去，台股在亞股上相對表現抗跌，殖利率跟本益比與上市櫃營收表現，最後還是決定外資去向。