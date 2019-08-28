純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



市場爆出純綱銀之一的將來銀行籌備成員年薪千萬元到數千萬元，人事成本過高，對此金管會主委顧立雄今（28）日下午參加保險卓越獎頒獎前表示，自己不是純網銀的評審委員，並沒有看到三家網銀的薪資結構，且現在三家也都還是籌備處，因此「無從評論」。

金管會7月30日才宣布開放三家純網銀籌備，預估明年上半年三家純網銀會陸續成立，期盼為金融市場帶來鯰魚效應，刺激國銀強化數位金融服務。

獲准後三家純網銀也紛紛對外表示，希望儘快損益兩平，在三至五年內可以看到獲利，

不料籌備成立不久即傳出國家隊「將來銀行」籌備處成員薪水高，人事費爆表，6名副總平均年薪400多萬元，總經理千萬元，執行長更高達4,500萬元，引發成本過高、籌備時資金就燒光的疑慮。

顧立雄被問及此問題時表示，自己沒有看到三家網銀的薪資架構，自己也不是審查委員，無法評論此問題。