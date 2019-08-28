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國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

第八屆台灣保險卓越獎今（28）日下午舉行頒獎典禮，國泰人壽董事長黃調貴獲得終身成就獎，他除了感謝46年來一路有貴人相助外，也一度哽咽對自己的家庭感到抱歉，但他以從事壽險有三大功德來勉勵保險業「加入這個行業千萬不要落跑。」

卓越獎這次主題是「精益求精、卓越非凡」，保險卓越獎已頒發15年，每二年頒一次。主辦單位保發中心說，黃調貴1973年進入國壽從基層做起，2017年升任董事長帶領國壽屢創佳績。46年來提倡創新理念，2012年率先推出行動投保，2008年中國越南設點，2016年擔任壽險公會理事長，是台灣險業的「一代典範」。

黃調貴致詞時表示，前年產險公會理事長陳季松得終身成就獎，我就在想自己比較資深為何沒得獎，原來是還要有成就。他說一直非常想要得到卓越獎，他自己當總經理時跟同仁講無論如何一定要得這個獎，同業在同一個平台上由公正評審比較，得到獎才是真正的好，自己也很想得到。

他說一路走上壽險業46年過程中有很多貴人相助，一是在求職階段，他放棄學校講師而到國泰人壽，自己原來老大不願意，因為「薪水比較低又形象不好」，但當時的學校主任勸他到國壽，「他笑說他算的牌比塔羅牌還準」，讓他走上壽險這一條路一做就是46年。 

進入公司後，從數理企畫第一次接統計科科長，全科七個男生到現在一個當董事長、一個副董（熊明河）、一個總經理及二個副總。他們能力跟學歷都好。後來調到投資部門，現在人壽總經理劉上旗下與國泰金李長庚都給予很多幫助，因此他謙虛說這個獎是屬於金控董事長蔡宏圖與國壽，他說因為有公司，才給他學習環境與發揮的空間。但隨後他也當場觸景生情，哽咽地說不過對自己家庭很抱歉，是家庭支持才能讓他能無後顧之憂。 

不過他也籍此鼓勵保險業務員，他說從事壽險業有三大功德，他在徴員時常說，一是每徵一位員工，代表了一個家庭，照顧了家庭；二是對保戶的承諾照顧，三是投資，透過保險專業團隊，讓好幾百萬民眾增加收益。因此他鼓勵保險業務員，「加入這個行業千萬不要落跑」。

第八屆台灣保險卓越獎今（28）日下午舉行頒獎典禮，國泰人壽董事長黃調貴獲得終身成...
第八屆台灣保險卓越獎今（28）日下午舉行頒獎典禮，國泰人壽董事長黃調貴獲得終身成就獎，他除了感謝46年來一路有貴人相助外，也一度哽咽對自己的家庭感到抱歉，但他以從事壽險有三大功德來勉勵保險業「加入這個行業千萬不要落跑。」 記者葉憶如／攝影
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壽險業保險國泰人壽

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