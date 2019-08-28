百貨聯名卡兵家必爭 玉山搶進高雄發漢神巨蛋聯名卡

2019-08-28 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



看好百貨消費力持續提升以及聯名卡商機，玉山銀行與南台灣百貨業龍頭漢神巨蛋結盟，推出「玉山漢神巨蛋聯名卡」，今（28）日舉辦上市記者會，以「匯巨精采、夢想無限」為主軸，推出「首刷滿額禮」、「食在好幸福」、「13卡友日」、「漢神兩館免費停車」、「超集購物金、回饋無上限」五大優惠 ，聚焦喜愛品味生活及追求時尚的族群，提供消費者更美好的購物體驗。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神巨蛋購物廣場自2008年開業以來持續進化，近年不斷跳脫傳統百貨格局、提高坪效，引進具話題性及市場上獨家品牌，深化漢神巨蛋年輕核心客層的影響力；此次選擇與玉山銀行合作，主要期待可以結合玉山銀行在數位化與金融創新的經驗，共同提供消費者最佳的購物體驗。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山長期以來以場景金融為發展重點，攜手許多優質合作夥伴、滿足不同顧客需求，此次與漢神巨蛋的合作，也是希望能發揮雙方優勢的加乘效益，可以提供消費者差異化、尊榮的用卡體驗，使「 玉山漢神巨蛋聯名卡」成為南台灣購物首選的信用卡。

新推出的玉山漢神巨蛋聯名卡有五大亮點：一、「首刷滿額禮」新戶館內單筆首刷滿999元以上，可獲瑞士國鐵20吋行李箱 或漢神巨蛋500元電子商品券，二選一；舊戶贈「漢神巨蛋200元電子商品券」。

二、「食在好幸福」漢神巨蛋館內指定餐廳九折起，周一至周四於單筆消費滿2,000元再贈漢神巨蛋200元電子商品券，無限卡友當月刷滿30萬元，次月贈漢來海港巨蛋店平日下午茶券兩張。

三、「13卡友日」每月13日，玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神巨蛋館內UNIQLO、GU、紀伊國屋書店及指定之化妝品、內睡衣等櫃刷卡消費，當日單筆消費滿2,000元以上，贈漢神巨蛋200元電子商品券。

四、「漢神兩館免費停車」於漢神巨蛋持玉山漢神巨蛋無限卡友享四小時免費停車，玉山漢神巨蛋御璽卡友享三小時免費停車；持玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神百貨館內消費不限金額，享兩小時免費停車。

五、「超集購物金 回饋無上限」持玉山漢神巨蛋聯名卡於館外消費享超集購物金，國外消費回饋1％，館外一般消費回饋0.3％，每累積滿100元轉換成漢神巨蛋100元電子商品券，回饋無上限。