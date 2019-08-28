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我國保險業面臨三大挑戰 顧立雄提出三大期許

2019-08-28 14:59聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

保險業面臨經濟前景不確定性、科技創新、新會計公報IFRS 17衝擊，恐影響未來保險業獲利表現，金管會主委顧立雄今天(28日)對著國內所有保險公司提出三大期許，包括培養數位人才、金融創新與風險控管

顧立雄今出席「第八屆保險卓越獎頒獎典禮」，他指出，為因應我國在去年邁入「高齡社會」，並建構高齡者、身障者及弱勢族群的保險安全網，金管會近來積極推動相關金融政策，鼓勵保險業發展小額終老保險及微型保險，目前已見成效，去年底小額終老保險有效契約件數達約43.6萬件；去年底微型保險累積承保人數逾62.7萬人，總累積承保保額逾2042億元，顯見商業保險已發揮保險保障功能，扮演彌補社會保險不足。

顧立雄話鋒一轉說，全球的經濟目前面臨很多的挑戰，美中貿易衝突、持續寬鬆的貨幣政策，為經濟前景帶來了很多不確定性，加上保險業還需因應消費者對各類保險商品需求、科技創新、新會計公報IFRS 17等衝擊，都可能影響保險業未來的獲利表現。

顧立雄表示，他對於國內所有保險業者有三大期許，首先是積極培養人才，尤其是數位人才；第二是金融創新；第三也最重要的是風險控管，保險業唯有在遵守法令及金融紀律，並注意風險控管的前提下，業務才能永續經營。

近兩年我國保險業蓬勃發展，截至去年底保險業資產總額達26.6兆元，增加4兆元，且去年我國保險業總保費收入占GDP比率達20.68%，連續兩年排名為全球第一；此外，保險給付金額呈現穩定成長，去年產險業的保險賠款金額為802.7億元，壽險業的保險給付金額為1兆8758億元。

金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤／攝影。
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微型保險顧立雄金管會壽險業貨幣政策

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