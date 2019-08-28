LINE Pay一卡通 可在7-11消費

2019-08-28 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



LINE推出的行動支付工具 LINE Pay，去年與一卡通聯手推出「LINE Pay 一卡通帳戶」，近一年已突破170萬用戶。LINE Pay 今（28）日正式宣布在全台 7-ELEVEN 導入「LINE Pay 一卡通帳戶」行動支付服務，同步推出多重優惠，用戶於 7-ELEVEN 門市以「LINE Pay 一卡通帳戶」消費，可享10%至30%不等的限定回饋，盼藉此鼓勵更多年輕的無卡族群，開始體驗行動支付的便捷性。

LINE Pay 消費模式是以綁定信用卡或以點數消費。LINE Pay一卡通帳戶則是利用電子支付特許執照，特色是可綁定帳戶扣款、可以從帳戶轉帳儲值後支付，不一定要綁定信用卡。

根據金管會公開資訊，LINE Pay 一卡通帳戶目前綁定通路和用戶最多，上線至今將滿1週年，近期用戶數超過170萬戶，「LINE Pay 一卡通帳戶」也積極開拓全台支付服務版圖，橫跨餐飲、網購、旅宿、娛樂及交通運輸業等多元通路，即日起全台超過5,500家 7-ELEVEN 門市正式開通「LINE Pay 一卡通帳戶」服務，讓用戶可於全台多元通路暢行無阻。

年輕的學生族群為超商業者的重要客層，LINE Pay 與一卡通期待透過「LINE Pay 一卡通帳戶」在 7-ELEVEN 的上線，服務更多20歲以下、無信用卡的廣大族群，只要連結銀行帳戶儲值，即可消費付款。

即日起至2019年9月24日止，用戶只要開啟LINE Pay「我的條碼」並以「LINE Pay 一卡通帳戶」於 7-ELEVEN 門市付款，消費皆可享LINE POINTS 10％點數回饋，首筆消費可額外獲得 LINE POINTS 15%點數回饋。