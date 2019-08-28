將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



將來銀行獲純網銀執照，經營團隊與媒體見面，由左至右分別是總經理梅驊、董事長鍾福貴、預定董事劉奕成。記者戴瑞瑤╱攝影 分享 facebook 針對媒體報導，將來銀行籌備處成立半年，竟快燒光2億元資金，股東事後才知原來是人事費爆表，6名副總平均年薪400多萬元，總經理千萬元，執行長更高達4,500萬元，還有一筆2,700萬元的補償金。對此，將來銀行籌備處今（28）日澄清，「將來銀行籌備處決無任何成員領取千萬元以上的年度薪資」。

媒體報導，將來銀行籌備處總經理梅驊一上任就年薪千萬元；執行長劉奕成的年薪總額更高達4,500萬元，另外還附加一筆2,700萬元的補償金，一個人可以領7,200萬元。

對此，將來銀行籌備處今日說明，決無任何成員領取千萬元以上的年度薪資，即使計入必須要達到年度KPI才會發放的績效獎金，也未有任何成員領取超過1,500~3,000萬元級距的年度總薪酬，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，未來董事會成立之後，也將以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

將來銀行籌備處強調，將來銀行是三支申設純網銀隊伍中，唯一「從零開始」的本土隊伍，全心著力於培育台灣本土人才，及提升台灣新創環境、盼與台灣本土之人才、團隊、機構「共好」，一同讓台灣的金融環境更進步、友善。

執行團隊在籌備處尚無固定工作場域起，協同僅寥寥數人的工作夥伴們，竭力將籌備處團隊打造至目前近70人的規模，並架構出主管機關、股東認可的可行營運模式，其熱情與投入，實屬將來銀行籌備處能順利走至今日之關鍵，有把握所產生的效益大於其薪酬，亦可創造股東價值。

將來銀行全體成員，也將竭力投入讓台灣這塊土地更好、更具前瞻性的努力，並替全台灣土地的居民帶來更便利、更全面的金融服務。