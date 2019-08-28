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非洲商機崛起銀行不敢接 輸銀助台商前進烏干達

2019-08-28 12:43經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣企業深耕非洲市場許久，然礙於該地區外匯短缺、債信極差，屬高風險等級及國內銀行擔心風險均不願接受非洲地區之押匯，致交易無法順利談成，日前輸出入銀行再次成功助陣台商前進非洲烏干達拓展商機。

據中部知名紙器機械製造廠M公司表示，烏干達機械廠從2012年起即欲向其購買設備，當時因初次往來且烏干達買主係採整線購入，金額約100萬美元，需採分期付款方式購買整線機械，經洽國內幾家商業銀行接洽均因風險高不願提供融資。

經轉洽輸銀後，了解輸銀是我國國營政策性專業銀行，以協助企業拓展海外市場為主要任務，除承擔烏干達當地國家政治風險及開狀銀行信用風險外，並提供中長期出口裝船後週轉金予M公司，而由烏干達買主分期付款支付貨款，使交易得以順利完成。

今年該國買主又向M公司購買另一廠之整線紙器機械設備，金額約110萬美元 ，亦採取相同模式。M公司已於日前完成設備輸出並自輸銀取得除買主已付15%訂金外剩餘85%之貨款，而85%之貨款則由烏干達買主分3年6期償還予輸銀。

對於上述台商輸銷非洲案，輸銀主管說明，中部其實相當多數機械業者常與輸銀配合相關業務以拓展新興市場，由輸銀承擔當地國家政治風險及開狀銀行信用風險，讓新興市場買主可以分期付款方式購買台灣的機器，對廠商來說在機器出口後，立即可以收回貨款，不必擔心積壓資金，同時也可以增加推銷的彈性和競爭力。

據了解，輸銀助陣國內廠商開發非洲市場，今年年上半年對非洲地區授信金額為新台幣3.5億元，輸出保險承保金額為新台幣31.53億元，其中輸出保險承保金額較去年同期大幅成長76.86%。

烏干達非洲新台幣

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