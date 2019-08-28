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玉山銀攜漢神巨蛋合推聯名卡 搶1,500萬來客數商機

2019-08-28 12:02經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

看好高雄發大財及南台灣商機，玉山銀行今（28）日宣布攜手南霸天漢神百貨推出玉山漢神巨蛋聯名卡，發卡目標一年內超過原先的10餘萬張巨蛋舊卡數，希望愈多愈好，爭取漢神巨蛋1,500萬來客人次、一年高達140億元營業額創新數位金融服務，搶攻南台灣消費商機。

玉山銀行表示，這亦是玉山銀首次南下到高雄發行百貨聯名卡，過去9張百貨聯名卡南部最遠只發過嘉義的耐斯廣場卡。目前玉山銀發行的百貨聯名卡包括桃園大江、統領、台中麗寶、中友、南部的嘉義耐斯，北部的阪急與微風南山等共計9張百貨聯名卡，玉山銀過去在在地化單店特色百貨著墨較多。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神巨蛋購物廣場自2008年開業以來持續進化，來客數超過1,500萬人、今年營業額預估達140億元。不斷跳脫傳統百貨格局、提高坪數，引進具話題性及市場獨家品牌，深化年輕核心客層影響力，此次選擇與玉山銀合作，主要期待可結合其在數位化與金融創新經驗，共同提供消費者最佳購物體驗。

玉山銀總經理黃男州也強調，對漢神巨蛋深入研究，從2008開業的30餘億元到去年營業額逾136億元，單店就占高雄所有百貨公司營收超過四分之一，漢神集團也希望成為顧客最喜愛的百貨公司，未來將更精彩。玉山銀長期以來以場景金融為發展重點，信用卡支付與顧客生活息息相關，此次與漢神巨蛋百貨的合作，也是希望能發揮雙方優勢的加乘效應，可提供消費者差異化、尊榮的用卡精彩體驗，希望成為南台灣購物首選信用卡。

此次聯名卡推出首刷滿額禮、食在好幸福、13卡友日、漢神兩館免費停車及超集購物金回饋無上限五大優惠，其中包括兩館免費停車與館外消費一般消費亦有0.3%，都是過去舊聯名卡所沒有的，加上國內消費的1%回饋等，聚焦喜愛品味生活及追求時尚族群。

新戶館內首刷滿999元，可獲漢神巨蛋500元電子商品券或是瑞士國鐵20吋行李箱，舊戶贈漢神巨蛋200元電子商品券，透過E指辦卡線上首辦不分新舊戶，符合首刷滿額禮資格後加碼再扮100元電子商品券。

看好高雄發大財及南台灣商機，玉山銀行今（28）日宣布攜手南霸天漢神百貨推出玉山漢...
看好高雄發大財及南台灣商機，玉山銀行今（28）日宣布攜手南霸天漢神百貨推出玉山漢神巨蛋聯名卡，發卡目標一年內超過原先的10餘萬張巨蛋舊卡數，希望愈多愈好，爭取漢神巨蛋1,500萬來客人次、一年高達140億元營業額創新數位金融服務，搶攻南台灣消費商機。 記者葉憶如／攝影
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玉山銀行聯名卡信用卡

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