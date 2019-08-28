團隊合作激盪創意 康和證暑期產學合作順利結業
當AI、大數據逐漸成為生活不可或缺的元素，金融業如何利用數位轉型，發展創新金融？十多位來自不同大專院校的實習生，透過康和證券產學合作的機會，開發出創新的金融服務模式。康和證券鼓勵年輕人努力投資自己，讓「實力」成為自己最重要的資產，期許同學有更廣闊的視野，進入職場後，為自己與公司創造雙贏的局面。
康和證券集團連續12年舉辦產學合作，累計已有超過六百名學子受惠。產學合作的活動設計一方面促進內部講師教學現場的翻轉，一方面結合資深同仁實務交流及學生觀察創新回饋公司。
今年的產學合作在7月初開業，已於日前舉行結業式。此次產學合作共吸引了包括政治大學、東吳大學、輔仁大學、台北商業大學、銘傳大學等五所學校學生報名參加，領域橫跨風險管理與保險、財政、國際經營與貿易、資管、經濟、財務管理、金融、企管等不同系所。康和期許藉由產學合作，讓各校學生有交流的機會。
為期六週的產學合作課程豐富，康和證券動員超過十個部門協助支援。學生們除了分派到不同部門實作之外，對於金融專業知識的教育、金融機構參訪也多有規劃，每個實習生更特別分派到分公司見習，實際了解營業員的一天。
除此之外，學生還分成不同小組，針對行動服務、創新金融、行銷企畫、客戶理財等議題，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組學生，更獲頒獎學金。康和細心捕捉學生們在產學合作過程的成長足跡，剪接成影片在結業式播放，引發學生們熱烈共鳴。
面對瞬息萬變的金融業，康和證券鼓勵實習的學生們，在認知金融業的「變化」與「創新」兩大特色之後，加強自己的實力，創造自我與眾不同的價值。
尤其未來是物聯網、金融科技盛行的世代，將會大幅改變面對面的交易方式與服務，從商品的設計到銷售都需要創新思維，這將是新生代學子的挑戰，卻也是大好的機會。
康和證券投資總監廖繼弘也與實習生們分享長期觀察美股走勢的心得。他認為股市是永遠的多頭，因為美股不斷在創新高；正因如此，證券業是個充滿機會的行業。他勉勵學生們利用這六週的實習建立了對產業的基礎概念，回到學校之後進行深化研究。也歡迎對證券或期貨有興趣的學子，未來有機會加入康和團隊一起努力。
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