團隊合作激盪創意 康和證暑期產學合作順利結業

2019-08-28 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



當AI、大數據逐漸成為生活不可或缺的元素，金融業如何利用數位轉型，發展創新金融？十多位來自不同大專院校的實習生，透過康和證券產學合作的機會，開發出創新的金融服務模式。康和證券鼓勵年輕人努力投資自己，讓「實力」成為自己最重要的資產，期許同學有更廣闊的視野，進入職場後，為自己與公司創造雙贏的局面。

康和證券集團連續12年舉辦產學合作，累計已有超過六百名學子受惠。產學合作的活動設計一方面促進內部講師教學現場的翻轉，一方面結合資深同仁實務交流及學生觀察創新回饋公司。

今年的產學合作在7月初開業，已於日前舉行結業式。此次產學合作共吸引了包括政治大學、東吳大學、輔仁大學、台北商業大學、銘傳大學等五所學校學生報名參加，領域橫跨風險管理與保險、財政、國際經營與貿易、資管、經濟、財務管理、金融、企管等不同系所。康和期許藉由產學合作，讓各校學生有交流的機會。

為期六週的產學合作課程豐富，康和證券動員超過十個部門協助支援。學生們除了分派到不同部門實作之外，對於金融專業知識的教育、金融機構參訪也多有規劃，每個實習生更特別分派到分公司見習，實際了解營業員的一天。

除此之外，學生還分成不同小組，針對行動服務、創新金融、行銷企畫、客戶理財等議題，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組學生，更獲頒獎學金。康和細心捕捉學生們在產學合作過程的成長足跡，剪接成影片在結業式播放，引發學生們熱烈共鳴。

面對瞬息萬變的金融業，康和證券鼓勵實習的學生們，在認知金融業的「變化」與「創新」兩大特色之後，加強自己的實力，創造自我與眾不同的價值。

尤其未來是物聯網、金融科技盛行的世代，將會大幅改變面對面的交易方式與服務，從商品的設計到銷售都需要創新思維，這將是新生代學子的挑戰，卻也是大好的機會。