新台幣開盤 貶值0.5分

2019-08-28 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（28）日早盤以31.420元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨日終場以31.415元兌1美元，升值3.6分作收；今早台北股市開盤上漲 ，新台幣小跌開出之後，目前升值1.6分，來到31.399元價位。