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獨／「韓國瑜為你撐腰」 國政顧問團明提青年政策

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

新台幣開盤 貶值0.5分

2019-08-28 09:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（28）日早盤以31.420元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨日終場以31.415元兌1美元，升值3.6分作收；今早台北股市開盤上漲 ，新台幣小跌開出之後，目前升值1.6分，來到31.399元價位。

新台幣

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