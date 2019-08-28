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大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行昨（27）日公布7月存款不足退票，退票金額比率較6月上漲0.03個百分點，至0.39%，為三個月高點，央行指出，退票金額比率走揚，主要是大戶退票增加較多所致。

央行提供資料顯示，7月逾億元以上的退票大戶共有8戶，個人與公司戶各占一半，金額分別為6.1億元與7.7億元，合計13.8億元。

根據央行統計，7月存款不足退票張數共計9,496張，占票據交換張數比率為0.11％，較6月略減0.02個百分點；而存款不足退票金額為57億元，占票據交換金額的比率為0.39％，略增0.03個百分點，主要是大戶退票增加。

央行指出，7月票據交換張數為857萬793張，較6月增加73.92％，票據交換金額為1兆4,621億元，較6月增加38.54％，主要是7月較6月增加4個營業日及2個月底峰日，票據交換張數及金額均增加。

官員解釋，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；7月有2個月底峰日，6月則沒有月底峰日。

一般而言，退票情況與景氣表現高度相關，景氣不佳時，企業償債能力下滑，跳票機率隨之攀升，隨國內景氣好轉，退票情況往往會趨於改善。官員表示，7月退票率上漲，並非景氣不好導致，而是因為逾億元以上的退票大戶較多，屬於個案因素，不能解釋為景氣變壞。

資料顯示，今年前七個月退票金額比率為0.37%，較去年同期的0.47%大降0.1個百分點。

景氣央行

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