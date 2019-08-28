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元大透過金融教育 邀優秀學子回娘家充電

2019-08-28 07:56經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大金控暨元大文教基金會自2016年開始舉辦「優秀人才獎學金」活動，三年來共幫助172人次，讓積極向上的優秀同學能安心向學。為持續關心受獎同學，更舉辦一場「元大優秀人才獎學金交流會」活動，邀請34位曾獲獎同學回元大「充電」，安排元大金控獨立董事暨財金智慧推廣教育協會理事長周行一教授分享理財觀念課程，幫助同學將財經知識與實務經驗接軌。

元大堅持教育的投入是長久且持續，特別邀請前三屆獲獎同學「回娘家」，為他們安排一系列的「充電課程」，包括與多位元大主管互動交流，主管們就本身專業領域給予同學鼓勵與實際協助，啟發他們不同的生涯規劃思考。透過分組，同學們彼此了解近況，分享求學過程中遇到的點滴，具有經驗傳承的意義，期待同學在各自領域上都有優秀的表現，未來有能力時也能幫助需要的人，讓元大以他們為榮。

「元大優秀人才獎學金」計畫今年將邁入第四屆，目前已開始徵件，比照總統獎等級的教育獎學金，獲獎同學每人可獲得20萬元的高額獎學金，其設立目的是希望協助經濟困難、卻依舊勤學上進的同學，能專心向學，有機會透過教育創造更好未來。

元大金控總經理翁健表示，「元大優秀人才獎學金」計畫已經培育168位青年學子，有30位同學順利就業、88位同學邁入新的求學階段。他以自身經歷勉勵同學，「機會是留給準備好的人」，要跳脫舒適圈並追求新事物，保持開放的心胸，千萬不要畫地自限，才有機會讓自己成長。

元大金控獨立董事暨財金智慧推廣教育協會理事長周行一教授在分享投資理財時，他提醒在場同學，許多人投資時只看到金錢和標的，卻忽略投資組合中最重要的人力資本，也就是自己。將艱難的投資理論簡單化，深入淺出教導同學投資自己絕不能手軟，管理自己才能擁有更多財富。

出席的同學中有一對姊妹檔，姊姊吳琦艾與妹妹吳綺瑄都曾獲得元大優秀人才獎學金的幫助，姊姊倆高中時便利用課餘時間打工，分攤家計，學業成績表現出色從不讓家人擔心。「謝謝元大讓我有能力能夠繼續求學」，姊姊吳琦艾指出，元大獎學金提供她十分珍貴的機會，能透過多元管道增進能力及培養專長，舒緩家裡沉重的經濟負擔。

政大經濟研究所的曾建豪以自身經驗分享，認為「只要堅持做一件事，世界都會為你讓路」，而元大優秀人才獎學金就是讓他繼續堅持的勇氣。有了這份支持，未來他計畫持續出國深造，攻讀澳洲昆士蘭大學國際經濟學碩士。

元大金控總經理翁健（二排左8）與元大集團3位獨立董事薛明玲（二排左7）、葉銀華（...
元大金控總經理翁健（二排左8）與元大集團3位獨立董事薛明玲（二排左7）、葉銀華（二排左9）與于卓民（二排左6）率元大高層主管參加「元大優秀人才獎學金交流會」（圖／元大金控）
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元大金控獎學金澳洲

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