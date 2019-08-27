親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

林書豪IG親自證實 興奮加入北京首鋼

大陸提振消費出大招 學者：陸有最壞打算 維穩考量

2019-08-27 22:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

大陸國務院今天提出穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，尤其是釋放汽車消費潛力。元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，中國大經濟成長率面對多重衝擊，除了中美貿易戰，還有全球經濟放緩等，而債務問題使前一波經濟刺激措施的規模及力道大不如前，因此必須祭出更多方案來「維穩」。

永豐金控資深副總陳松興表示，中國大陸要減輕中美貿易戰帶來的衝擊，又不希望直接降息，怕放鬆銀根會引發不動產飆漲，引發更多後遺症，因此採行針對性、促進內需的政策措施。他認為促進消費政策可以部分減緩經濟下滑的衝擊，但大陸要面對的挑戰仍十分嚴峻。

陳松興表示，整體中美貿易戰對中國大陸的出口衝擊不小，尤其是對中國大陸的合資及外資企業影響最大，中國大陸希望透過提振內需、帶動消費成長來減輕出口衰退對經濟成長的影響，因此合理採行促進消費的政策措施。

陳松興指出，汽車產業目前面臨全球性的衰退，中國大陸不僅是汽車的重要生產基地，電動車產業還是國家政策性策略產業，在家數過多、生產過剩之下又遭遇貿易戰，特別艱困。

「大陸已經做了最壞的打算，」陳松興認為，從不準銀行抽銀根、提出紓困基金、員工再訓練計畫到提振消費的政策措施等，都是在不直接降息前，採行針對性的措施。不過，某些地區的失業問題已經開始浮現，經濟受貿易戰的影響仍大，就怕經濟問題擴大引發出政治和社會問題。

貿易戰

相關新聞

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

反送中未平息！我國金融業對港曝險金額 7月流出347億

2019-08-27 18:53

資金匯回專法商機大 台新金由投資長領軍打團隊戰

2019-08-27 17:45

影／強強聯手 國泰蝦皮推聯名卡

2019-08-27 15:33

全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差

2019-08-27 14:56

經部：去年智財投資9000億新高 融資沒跟上

2019-08-27 14:41

台企銀20億辣資金 首推無形資產可融資

2019-08-27 14:41

主管涉詐領健保費 玉山銀：個人行為已離職

2019-08-27 13:45

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:54

主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35

富邦證：ETN成為資產配置新工具 善用股利滾出更佳效益

2019-08-27 11:26

國泰證前進泰國 與證交所及泰國聯昌證券攜手引資

2019-08-27 10:45

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

公司經營發展協會周四舉行年會與講座

2019-08-27 08:08

30萬就可投資 富邦壽推類全委保單

2019-08-26 23:58

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

李紀珠有新任務 有望任壽險公會副理事長

2019-08-26 23:44

國銀存放款利差 十年最低

2019-08-26 23:40

銀行衝刺授信 多管齊下

2019-08-26 23:36

美元優利定存 銀行拚場

2019-08-26 23:34

安泰銀美元優存 100美元起存

2019-08-26 23:31

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億

2019-08-26 23:16

金管會盯餘屋貸款缺失

2019-08-26 23:12

新創搶市場 無卡消費也有現金回饋

2019-08-26 18:01

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

這家台中小公司 憑什麼讓台塑與日本三井搶著入股？

2019-08-27 10:25

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億

2019-08-26 23:16

主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

主管涉詐領健保費 玉山銀：個人行為已離職

2019-08-27 13:45

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差

2019-08-27 14:56

求償258億！義联訴訟橫跨行政、民事及刑事

2019-08-27 13:07

美元優利定存 銀行拚場

2019-08-26 23:34

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

金管會盯餘屋貸款缺失

2019-08-26 23:12

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

退農保未領其他給付 老農津貼不停發

2019-08-27 14:41

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23

格芯控侵權 台積電：技術完全自主

2019-08-26 23:04

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

被全金聯評勞資關係最差 南山人壽發二點聲明回應

2019-08-27 15:56

有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47

台商環評潮 環署催速效率

2019-08-26 23:50

工研院揪團 強攻新創

2019-08-27 00:30

生技創新 新興科技助拳

2019-08-26 23:48

金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34

劉世芳：花媽沒卡義大 高市府：尋求解套

2019-08-27 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top