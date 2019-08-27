大陸提振消費出大招 學者：陸有最壞打算 維穩考量

2019-08-27 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



大陸國務院今天提出穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，尤其是釋放汽車消費潛力。元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，中國大經濟成長率面對多重衝擊，除了中美貿易戰，還有全球經濟放緩等，而債務問題使前一波經濟刺激措施的規模及力道大不如前，因此必須祭出更多方案來「維穩」。

永豐金控資深副總陳松興表示，中國大陸要減輕中美貿易戰帶來的衝擊，又不希望直接降息，怕放鬆銀根會引發不動產飆漲，引發更多後遺症，因此採行針對性、促進內需的政策措施。他認為促進消費政策可以部分減緩經濟下滑的衝擊，但大陸要面對的挑戰仍十分嚴峻。

陳松興表示，整體中美貿易戰對中國大陸的出口衝擊不小，尤其是對中國大陸的合資及外資企業影響最大，中國大陸希望透過提振內需、帶動消費成長來減輕出口衰退對經濟成長的影響，因此合理採行促進消費的政策措施。

陳松興指出，汽車產業目前面臨全球性的衰退，中國大陸不僅是汽車的重要生產基地，電動車產業還是國家政策性策略產業，在家數過多、生產過剩之下又遭遇貿易戰，特別艱困。

「大陸已經做了最壞的打算，」陳松興認為，從不準銀行抽銀根、提出紓困基金、員工再訓練計畫到提振消費的政策措施等，都是在不直接降息前，採行針對性的措施。不過，某些地區的失業問題已經開始浮現，經濟受貿易戰的影響仍大，就怕經濟問題擴大引發出政治和社會問題。