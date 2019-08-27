壽險7月投資債券ETF 再增近千億元

2019-08-27 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險業買債券ETF逐月攀升，據金管會今（27）日公布最新統計，7月底壽險業投資債券ETF餘額達到9,003億元， 再攀高峰，跟6月底止8,040億元相較，7月單月增加963億元，占可運用資金比重達到3.51%。

據證期局統計，國內目前設立的債券ETF計有86檔、規模擴增到9,380億元，年年持續呈倍數成長，且快要破兆元。保險局副局長張玉輝表示，其中壽險業截至7月底為止投資9,003億元，比重占整體市值約96%，仍是國內債券ETF大戶。

因買國際版債遭限縮，壽險業2018年開始大量投資新台幣計價的外幣債券ETF（指數型債券基金），2018年度規模首破3,700億元大關，據金管會最新統計，壽險業4、5月、6月買債券ETF各增加547億元、640億元與1 ,283億元左右，雖然7月稍略減至963億元，但金額仍然較4、5月來得高，買進力道依舊強勁。依法規保險業投資這類ETF商品，最高可占其可運用資金的10％，依目前壽險業24兆元的資金，即有2.4兆元的投資額度，占比僅3.51%。

為活絡我國債券市場，金管會昨天也宣布開放外國發行人於我國發行外幣計價的伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），因伊斯蘭教義禁止收取利息，故Sukuk商品設計上是以分配收益取代利息支付，但實質與普通債券相同，近來已成為國際金融市場快速成長籌資投資工具，證期局副局長蔡麗玲表示，我國掛牌的國際債平均收益十年期3.77% 、30年期4.42%，Sukuk的收益率與國際債差不多，甚至高一些，金管會開放後有包括馬來西亞國家等幾家外國發行人曾來探詢，但探詢不見得會馬上發行。

截至7月底止，我國國際債券發行量已達785檔、2014億美元，換算新台幣約6.32兆元，在外流通額達640檔、1722億美元，保險局副局長張玉輝表示，壽險業投資在國際板債的總餘額為4兆4147億元，占可運用資金的比重達11.21% 。